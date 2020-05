Atklās Ievas Bondares lielformāta darbu izstādi 'Ubuntu'

Mākslas galerijas "Putti" telpās 27. maijā no pulksten 10.00 līdz 21.00 tiks atklāta mākslinieces Ievas Bondares izstāde "Ubuntu", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstādes nosaukums "Ubuntu" ir afrikāņu jēdziens, kas nozīmē principu, pēc kura tiekties un mēģināt dzīvot. "Ubuntu" ir īpašība, kas sevī ietver būtiskākās cilvēka vērtības – līdzjūtību un cilvēcību.

Izstādē būs aplūkojami septiņi lielformāta mākslas darbi radīti, balstoties uz mākslinieces iespaidiem no septiņām košākajām kompozīciju krāsām, kuras Dienvidāfrikā sastopamas visapkārt.

"Zeme, mājas, daba, okeāns, kalni, dzīvnieki, cilvēki un pat saule tur mirdz citādi. Ieva uz audekla vēlējās uzlikt sajūtu, kas tur nepameta ne mirkli – daba ir vislabākais mākslinieks, no kura mācīties visskaistāko un pareizāko krāsu salikumu no pretkrāsu skatu punkta. Caur "Ubuntu" darbiem vijas saules tematika, spožums un siltums. Saulei Āfrikā ir cits mirdzums, kas krāsas izgaismo neierasti spoži, padarot tās košas pat dienās, kad virs debesīm savelkas mākoņu sega. Ubuntu un saules mirdzumu Dienvidāfrikā izstaro ne tikai daba, bet arī cilvēki ar savu smaidu, sirds siltumu, dzīvesprieku un vieglumu. Šo visu māksliniece vēlējās atvest mājās, paturēt ilgāk sevī, dāvāt citiem un uzlikt uz audekla, tādējādi šo spožo siltumu padarot mūžīgu, jo tas, kas ir uzlikts uz audekla, ir paliekošs," raksta galerijas pārstāvji.

Rīgā dzimusī māksliniece Ieva Bondare ir ieguvusi maģistra grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā un studējusi School of Museum of Fine Arts Bostonā. Mākslinieces darbus var atrast privātās mākslas kolekcijās ASV, Itālijā, Šveicē, Japānā, Vācijā, Izraēlā, Krievijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Latvijā, kā arī Igaunijā. Pirmā Ievas personālizstāde ar nosaukumu "Moments of Joy" tika atklāta Vašingtonā 2011. gadā, pēc kuras māksliniece ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs un radījusi 17 personālizstādes.

Galerija "Putti" atrodas Peitavas iela 5, Vecrīgā.