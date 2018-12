Atklās Ievas Kauliņas interaktīvo izstādi par bēgļiem 'Ceļa stāsti'

No 11. līdz 30. decembrim Ģertrūdes ielas teātrī būs skatāma Ievas Kauliņas personālizstāde "Ceļa stāsti" par bēgļu nonākšanu līdz Latvijai. Izstādē būs iespējams ne vien aplūkot Kauliņas ilustrācijas, bet arī interaktīvā veidā – ar viedierīču palīdzību – noskatīties videostāstus par cilvēkiem, kuri kara, politiskās vajāšanas un draudu dēļ ir devušies prom no mājām, portālu "Delfi" informē informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" pārstāvji.

Vali N. Zei ir bēglis no Afganistānas, viens no izstādes "Ceļa stāsti" varoņiem. Viņam nāves draudu dēļ kopā ar mazo dēlu nācās doties bīstamā ceļā. Viņš ilgojas pēc sievas un pārējiem trim bērniem, kuri joprojām ir Afganistānā. Džoja Silvanusa ir frizere, bēgle no Nigērijas. Viņas meita gāja bojā pēc obligātās apgraizīšanas procedūras, savukārt pēc līgavaiņa nāves viņa ģimene Džoju izraidīja no mājām. Uzticēdamās kādai sievietei, Džoja nonāca seksa verdzībā Spānijā, tomēr viņai izdevās izbēgt. Savukārt Omārs A. Daja ir metālapstrādes speciālists, bēglis no Lībijas, kurš, glābjoties no izrēķināšanās dzimtenē, jau septiņus gadus meklē vietu, kur patverties un nebaidīties par savu dzīvību un ģimenes locekļiem. Arī Omāra stāsts būs skatāms izstādē.

"Katrs bēglis vai patvēruma meklētājs ir ieradies Latvijā ar savu stāstu, kāpēc viņš pametis dzimteni un ar kādiem izaicinājumiem saskāries ceļā. Ceram, ka izstādes interaktīvais formāts palīdzēs cilvēkiem iejusties bēgļu dzīves situācijās un labāk izprast dažādos cilvēkus mums līdzās. Kā vēsta viņu stāsti, lielākā daļa bēgļu vēlas šeit dzīvot, audzināt bērnus, strādāt un maksāt nodokļus. Taču ticiet man, ja būtu iespēja, viņi būtu palikuši savās mājās, nevis devušies svešumā," stāsta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktore Aija Bauere.

Izstādes veidotāji ir māksliniece Ieva Kauliņa un interaktīva satura un pasākumu producēšanas uzņēmums "Story Hub", kas izstādes tapšanas gaitā tikušies ar patvēruma meklētājiem no Lībijas, Afganistānas, Sīrijas un Nigērijas, lai uzzinātu viņu stāstus un pārvērstu tos starpdisciplinārā interaktīvā izstādē. Iemeslus, kāpēc patvēruma meklētāji pametuši mājas un ar kādām grūtībām saskārušies ceļā uz Latviju, būs iespējams uzzināt, izmantojot mobilos tālruņus vai citas viedierīces, ar tiem skanējot kodus Ievas Kauliņas radītajās ilustrācijās. Papildus bēgļu stāstiem būs iespējams noskaidrot arī citu informāciju par bēgļu situāciju Latvijā un pasaulē – statistikas datus, pētījumu rezultātus, dažādus faktus par bēgļiem u. c.

Izstādi ikviens interesents var apmeklēt bez maksas no 11. līdz 30. decembrim Ģertrūdes ielas teātrī, Ģertrūdes ielā 101a, pirms teātra repertuāra izrādēm no pulksten 17.00.

Notikums ir daļa no SIF īstenotās informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība", kuras ietvaros šogad norisinājušās dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par bēgļu krīzi Eiropā un bēgļu situāciju mūsu valstī. Kampaņas ietvaros tiek uzrunāti darba devēji un organizētas darba devēju tikšanās ar bēgļiem, lai palīdzētu viņiem atrast darbu Latvijā.