Atklās izstādi 'Indrānu oši, apokalipses jātnieks un lasītprasme'

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzeja izstāžu telpā "Tēlnieces Leas Davidovas-Medenes darbnīca", 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, no 19. jūnija līdz 19. jūlijam ir apskatāma gleznotāja Jāņa Purcena un tēlnieka Igora Dobičina izstāde "Indrānu oši, apokalipses jātnieks un lasītprasme".

Izstādē "Indrānu oši, apokalipses jātnieks un lasītprasme" ir iekļauti Jāņa Purcena gleznu cikla "Lasītprasme" 36 darbi autortehnikā un video, kas tapuši 2020.-2021. gadu periodā, kā arī Igora Dobičina stiroporā veidotā skulptūra. Skulptūras un ekspresīvo gleznu postmodernā simbiozē skatītājam ir iespēja saskarties ar izstādes kodēto tēlu. Mākslas valodas nosacītībā autori piedāvā nolasīt vēstījumu, kurā ir reliģisko, mitoloģisko motīvu saplūsme laikmetīgā izpratnē. Ekspozīcijas iekārtojuma autors Jānis Purcens centies mākslas darbus izkārtot telpas konfigurācijā, izmantojot izstāžu telpas "Tēlnieces Leas Davidovas-Medenes darbnīca" telpiskās dimensijas, kas izceļ krāsu saspēli gleznās, kā arī neierobežo Igora Dobičina tēlniecības vēlmi apgūt un plesties šajā telpā.

Raksturojot ekspozīciju un tajā iekļautos darbus mākslinieks Jānis Purcens saka: "Par apgleznotajām virsmām – atkal daudz burtu. Ja eksistē kaut kas tāds, kā apziņas plūsmas literatūra, šie teksti apziņas plūsmu attēlo nevis dokumentē, un šīs virsmas mēģina glezniecībā atveidot apziņas plūsmas literatūru, nevis pašu apziņas plūsmu (lai kas tā arī būtu). Ja uzskata, ka apziņas plūsmas literatūra ir veids, kā vārdos attēlot apziņas plūsmu (nevis to dokumentēt), tad var teikt, ka šī glezniecība attēlo apziņas plūsmas literatūru, iespējams ne tikai ar burtiem, bet arī ar gleznieciskiem līdzekļiem."

Gleznotājs Jānis Purcens beidzis Stikla izstrādājumu dizaina nodaļu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) 1996. gadā. 2008. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā (diplomdarbs - izstāde "Paēdis, padzēris Nr.2", galerija "Bastejs", vad. K.Zariņš, N.Brasliņš, J.Jurjāns). Jānis Purcens ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 2012. gada. Izstādēs piedalās kopš 2004. gada. Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā un privātkolekcijās.

Tēlnieks Igors Dobičins beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļu (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Formas dizaina izglītības programma) 1977. gadā, ar diplomdarbu – "Strūklaka", vadītājs I. Bumbieris. Mākslinieks absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju 1984. gadā ar diplomdarbu – figurāla kompozīcija "J.Rozentāla kapa pieminekļa mets", vadītājs A.Terpilovskis. Tēlniekam ir piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (2003). Igors Dobičins izstādēs piedalās no 1981. gada. Piedalījies izstādēs Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā, Slovākijā, bijis dalībnieks un kurators Starptautiskajām tēlniecības kvadriennālēm: "Rīga" (1988, 1992, 2000) un "Krustceles" (1996, Rīga, Grand Prix). Igors Dobičins piedalījies daudzās grupu izstādēs. Kā nozīmīgs sasniegums mākslinieka radošajā darbībā ir jāatzīmē daudzi radītie un eksponētie objekti pilsētvidē gan Latvijā, gan ārzemēs. Tēlnieks Igors Dobičins ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1987. gada. Kopš 2005. gada mākslinieks ir LMS valdes loceklis un no 2011. gada Latvijas Mākslinieku savienības prezidents. Igora Dobičina darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Mārupītes dabas parkā, Rīgā, u.c., kā arī privātkolekcijās un pašvaldību valdījumā Latvijā un ārzemēs.