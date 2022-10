Atklās izstādi 'Sieviete – modelis, tēls. Sieviete – saturs un forma'

Galerijā "Daugava" no 26. oktobra līdz 26. novembrim būs aplūkojama jauna izstāde "Sieviete – modelis, tēls. Sieviete - saturs un forma".

Kā raksta galerijas pārstāvji - viss par izstādi pateikts tās nosaukumā: "Gadu simtiem sieviete bijusi mākslinieka iedvesmas avots - jau no akmens laikmeta pirmie mākslas darbi uz alu sienām un arī pirmais tēlniecības darbs Villendorfas Venera – 11,1 centimetrus augstā akmens skulptūriņa , kas atrasta vienā no senākajām kapenēm netālu no Villendorfas Austrijā un radīta aptuveni starp 28 000 un 25 000 gadu pirms mūsu ēras. Izstāde galerijā gan nesniegs tik tālu ieskatu pagātnes mākslā, eksponēti mūsdienu mākslinieku glezniecības, tēlniecības, grafikas darbi."

Izstādē būs aplūkojami Frančeskas Kirkes, Normunda Brasliņa, Maijas Tabakas, Baibas Vegeres, Daces Lielās darbi un vairāki izcili aktu glezniecības paraugi, kuru autores ir Latvijas glezniecības klasiķes Felicita Pauļuka un Biruta Baumane. Sieviete kā mūžīgā tēma, ne tikai modelis, bijusi arī Jāņa Pauļuka un Leonīda Āriņa glezniecībā, par gaidāmo izstādi raksta tās veidotāji.

Galerija "Daugava" atrodas Ausekļa ielā 1, Rīgā. Ieeja no Elizabetes ielas.