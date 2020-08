Atklās jaunu Mākslas akadēmijas izstāžu telpu 'Pilot'

No šī gada 21. augusta Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā atradīsies jauna izstāžu telpa "Pilot", kas tapusi lai palīdzētu veidot vienotu Eiropas augstākās mākslas izglītības formu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informēja Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) pārstāvji, izstāžu telpas izveidi iniciējusi EU4ART alianse un LMA, sadarbībā ar Erasmus+ programmu un Rīgas pašvaldību.

Mākslas telpa tiks atklāta ar starptautisku grupas izstādi "Vice Versa", kurā kuratore Auguste Petre aicinājusi dalībai četru alianses sadarbības skolu esošos un bijušos studentus, par izstādes konceptuālajiem pieturpunktiem izvēloties atslēgasvārdus "sadarbība", "atklātība (un eksperiments ar to)" un "uzticēšanās". Izstādē piedalīsies mākslinieki Ilze Aulmane (LMA), Marija Kitcinga (Maria Kitzing, Drēzdenes Mākslas akadēmija) Lūca Lovāša (Luca Lovász, Ungārijas Mākslas akadēmija) un Stīvens Marigo (Steven Marigo, Romas Mākslas akadēmija).

Jēdziena vice versa definīcija balstīta apvērstās attiecībās starp divām vai vairākām lietām, koncepcijām un idejām, cilvēkiem un pieredzēm. Vienlaikus, šī doma attiecas gan uz citādu jeb citu skatupunktu meklēšanu (gan cilvēciskajās attiecībās, gan mākslā), gan arī izceļ nepieciešamību pēc savstarpēji atvērtas kooperācijas.

"Šī izstāde radīta kā kuratoriāls eksperiments par fiziski un psiholoģiski uztveramo atklātības vai atklāšanās stāvokli, kas nereti pieprasa drosmi un spēju uzticēties. Ideja par sadarbību izstādes kontekstā izmantota kā konceptuāls instruments, kas jaunizveidoto izstāžu telpu padara par avotu nebijušas mākslinieciskās pieredzes gūšanai un spēļu laukumu, kurā satiekas, iepazīstas un mijiedarbojas četri atšķirīgi mākslinieki," vēsta izstādes veidotāji.

EU4ART alianse ir starptautiska mākslas augstskolu apvienība, kuras ilgtermiņa mērķis ir stiprināt tēlotājmākslas studiju programmas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

ES Erasmus+ atbalstītais projekta EU4ART alianses mērķis ir veidot Eiropas universitāšu iniciatīvu, kurā apvienojušās Romas mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma, anno 1754), Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden, anno 1764), Ungārijas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem, anno 1871) un Latvijas Mākslas akadēmija (anno 1919).

Jaunizveidotajā izstāžu zālē plašākai auditorijai būs iespēja regulāri iepazīties ar jaunu talantīgu mākslinieku daiļradi, kā arī tiks veidotas neatkarīgo kuratoru izstādes un EU4ART alianses dalībnieku projekti.

Izstāde "Vice Versa" būs apskatāma no 21. augusta līdz 24. septembrim. Izstāžu telpas "Pilot" darba laiks - no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 14.00 līdz 18.00.