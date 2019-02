Atklās 'Kim?' Laikmetīgās mākslas centra jauno izstāžu ciklu

"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta ielā 2, 21. februārī atklās 2019. gada pirmo izstāžu ciklu, kurā būs aplūkojamas Amandas Ziemeles un Satas Frances personālizstādes un daudzbalsīgs vēstures un stāstus (re)konstruējošs izstādes projekts, kura kuratore ir Laura Brokāne, bet dalībnieku vidū – māksliniece Viktorija Eksta un dzejnieki Artis Ostups, Kārlis Vērdiņš, Aivars Madris, Einārs Pelšs un Raimonds Ķirķis.

Amandas Ziemeles personālizstāde "Kvantu matu implanti"

Amandas Ziemeles darbība reprezentē idejas, pie kurām nonākts padziļinātu pētījumu ceļā. Dažādu referenču un uzietā materiāla apgūšana un pārstrādāšana-iestrādāšana savos darbos ir vēl viena māksliniecei raksturīga pazīme, kas izpaužas caur glezniecības un dažādu objektu integrēšanu glezniecības plaknē. Par gaidāmo izstādi Amanda Ziemele saka: "Ieejot telpā, tā mūs aprij. Meklējot vārdus, zobi aizcērtas, iekož mēlē."

Sava radošā darba procesu un izstāžu veidošanu Amanda Ziemele uztver kā atvērtu struktūru un turpat neierobežotu iespēju lauku. Ar izstādes "Kim?" pētniecību un tās veidošanu saistās vairāki asociatīvi tematiskie loki, kā "darbs procesā un nenoteiktība", Otrais tematiskais loks nododas tādu lielumu apskatei kā iekšpuse, ārpuse un starptelpa. Tālāk, trešais tematiskais loks ir krāsu pigmenti un "kosmiskie putekļi", kas kā tādas lielo galaktisko sprādzienu paliekas apdzīvos izstādi un tās telpu.

Amanda Ziemele (1990) dzīvo un strādā Rīgā. Amandu interesē glezniecības formālās īpašības un tām pietuvinātais ideju un kontekstu lauks. 2018. gadā absolvējusi diploma studijas Drēzdenes Mākslas akadēmijā, starpdisciplinārās un eksperimentālās glezniecības studiju programmā. Diplomdarba projekts ieguvis "Freundeskreis der HfBK Diplompreis" balvu, kā arī tas nominēts "Startpoint Prize 2018" jauno Eiropas absolventu balvai. 2015. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas glezniecības studiju programmu.

Santa France "Safeporting"

Santas Frances personālizstādes "Safeporting" pamatā būs animētas kompozīcijas, kuras veidotas, izmantojot 3D animāciju, ekrānus, metāla struktūras un vadus.

"Safeporting" ir medicīnā izmantots termins, kas apzīmē procesu, kurā medicīnas speciālists veicot procedūru pacientam stāsta par notiekošo un to, kas tiek darīts ar viņa ķermeni, lai pacients justos droši un pārāk nesatrauktos. Bet to var pārnest arī uz citām, vairāk ikdienišķām saskarsmes situācijām. Vēl viena nozīme šim terminam ir atrodama arī datorzinātnē, tā saistīta ar programmatūras pārnešanu no vienas sistēmas vai ierīces uz otru. Valodiski un pirmo asociāciju ziņā "safeporting" ir trāpīgs nosaukums, jo tas apvieno gan kaut ko intīmu un personisku, gan tīri tehnisku un praktisku pieeju, kas ir raksturīgs mākslinieces darbībai.

Starptautisko ievērību Santa France ir guvusi ar savu modelēto 3D darbu "Assembly Line" ("Montāžas konveijers"), kas pagājušā gada nogalē tika nodrukāts uz Vācijas dizaina žurnāla Form vāka, tā numura tēma bija "Arbeit" ("Darbs"). Šajā izdevumā tika publicēta arī intervija ar Suntu Frunci un citas ilustrācijas. Savu darbu radīšanā Santa France izmanto profesionālo bezmaksas atvērtā koda 3D datorgrafikas programmatūru Blender, kuru māksliniece ir apguvusi pašmācības ceļā, skatoties videomateriālus internetā.

Savos līdzšinējos "fiziskos" un "web" darbos caur spīdīgu interjeru iekārtošanu un vēsām klusajām dabām autore nereti uzdod jautājumus un meklē atbildes attiecībā uz to, kā ir būt vienam – strādāt vienatnē, būt pašpietiekamam, kā kompensēt cilvēciska kontakta trūkumu, pārlūkojot internetu un izmantojot savus iekšējos resursus, kas veicina intīmu un personisku tēmu ienākšanu mākslinieka daiļradē.

Santa France (1993) ir jaunās paaudzes multimediju māksliniece, absolvējusi mediju mākslas studiju programmu Liepājas Universitātē (2015). Mākslinieces darbība lielākoties ir saistīta ar 3D programmatūras piedāvātajām iespējām un to pielietojumu web kolāžu, video, animētu gif attēlu un digitālo ilustrāciju veidošanā. Santas Frances darbs ir interneta kultūras iedvesmots – pašrefleksija, nostalģija un vientulība, kas saistīta ar mācīšanos, radīšanu un sava darbu publicēšana interneta vidē.

"Kim? Open Call 2019" ieguvējas Laura Brokānes kūrēts projekts "Eižena Berga dzeja un darbi"

Pagājušā gada jūlijā "Kim?" izsludināja ikgadējo "Kim? Open Call 2019" konkursu, kas pretēji iepriekšējiem gadiem, kad uzmanības centrā bija mākslinieki, pievērsās kuratoru praksei. Paturot prātā mākslas ekosistēmas nebeidzamo izplešanos un mainīgos sociālpolitiskos apstākļus kā Latvijā tā ārpus tās, "Kim? Open Call 2019" aicināja kuratorus no jauna izvērtēt izstāžu formātu kā mediju, kas var tikt izmantots, lai paplašinātu, artikulētu, aizšķiltu, veicinātu un pasludinātu parādības, kurām jātop materializētam kā kolektīvi uztveramai pieredzei.

Lauras Brokānes, literatūras un filozofijas interneta žurnāla "Punctum" redaktores, kūrētā izstāde "Eižena Berga dzeja un darbi" būs Latvijas vienīgajam starpkaru avangarda dzejniekam veltīta izstāde, kas veidosies starpdisciplināras sadarbības rezultātā. Izstādē tiks radīta laikmetīgās mākslas versija par dzejnieka memoriālo istabu, māksliniecei Vikai Ekstai sastrādājoties ar dzejniekiem Arti Ostupu, Kārli Vērdiņu, Aivaru Madri, Eināru Pelšu un Raimondu Ķirķi.

Izstādes "Eižena Berga dzeja un darbi" veidotāji laikmetīgās mākslas valodā interpretēs memoriālā dzīvokļa jēdzienu, izmantojot muzeja ekspozīcijām raksturīgus elementus – mēbeles, dzejoļu rokrakstus, korespondenci, piemiņas lietas, fotogrāfijas, iespieddarbus, balss un video ierakstus, mākslas darbus. Šis tēls – latviešu avangarda dzejnieks – iemiesos alternatīvu versiju par Latvijas literatūras vēstures procesu, parādot arī tā līdz galam nerealizēto potenciālu. Izstādes mērķis ir veicināt starpdisciplināru projektu veidošanos, īpaši uzsverot literatūras un laikmetīgās mākslas saiknes kopīgā jaunradē.