Atklās Kristapa Zariņa izstādi 'Četras gleznas'

Galerijā "Māksla XO" no 12. janvāra līdz 4. februārim būs skatāma gleznotāja un Latvijas Mākslas akadēmijas rektora Kristapa Zariņa jaunāko darbu izstāde "Četras gleznas".

Izstādē būs eksponēti četri lielformāta darbi, kas tapuši 2022. un 2023. gadā. Kā vēsta galerijas pārstāvji, tajos radīta transcendentāla vide bez laika un telpas robežām, kurā satiekas dažādu laiku vēsturiski tēli ar dažādu gadu Kristapa Zariņa gleznu varoņiem.

Kā ievads jaunajai izstādē kalpo 2021./2022.gada mijā radītā glezna "Laipni lūgti!". "Gleznas centrā divas figūras - El Greco un Sieviete-Eņģelis ar rozēm no Fra Angelico gleznas - mājas saimnieki, kuri aicina ienākt...," raksta izstādes veidotāji.

"Pēdējo divu gadu laikā esmu radījis 18 darbu sēriju, kurā iekļauti daudzu pasaules gleznotāju un tēlnieku darbi, un to līdzi nestās vīzijas un kultūrtelpa. Katrs atsevišķais elements sevī iemieso konkrētā mākslinieka kultūru un pasaules skatījumu, kuru es esmu absorbējis un no jauna interpretējis pats savos mākslas darbos. Atminos, kā mākslas vēsture mani pilnībā pārņēma jau kopš pašas mazotnes un šī pieredze ir manifestējusies manās kompozīcijās. Kaut kādā ziņā ar saviem darbiem cenšos mākslas vēsturi nodot tālāk skatītājam. Radītie citu autoru darbi un to attēlojums manās gleznās ir burti, no kā veidojas vārdi – teksts. Glezniecības tehnika palīdz iedzīvināt šo tekstu," saka pats mākslinieks.

Kristaps Zariņš beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (1986). Kopš 2017. gada ir

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors. Sarīkojis vairāk nekā 20 personālizstādes un piedalījies grupu

izstādēs visā pasaulē.

Kristapa Zariņa darbi ir vairākās publiskās kolekcijās - Latvijas Nacionālā mākslas muzejā (Rīga, Latvija), Latvijas Mākslinieku savienībā (Rīga, Latvija), Mākslas Fondā (Maskava, Krievija), Krievijas kultūras ministrijas kolekcijā (Maskava, Krievija), Krievijas Mākslas akadēmijas kolekcijā (Maskava, Krievija) u.c.

Galerija "Māksla XO" atrodas Elizabetes ielā 14, Rīgā.