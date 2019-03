Atklās Kristīnes Luīzes Avotiņas personālizstādi 'Karnevāls'

Piektdien, 22. martā, pulksten 19.00, "Swedbank" centrālajā ēkā tiks atklāta gleznotājas Kristīnes Luīzes Avotiņas personālizstāde "Karnevāls", portālu "Delfi" informē mākslinieces pārstāvji.

Izstādi veido pavisam jauna šajā gadā gleznota darbu kolekcija, kas tapusi Kristīnes Luīzes Avotiņas ģimenes lauku mājās Liezerē, Vidzemes augstienē. Būtisku lomu gleznās šoreiz ieņem mūsdienu mitoloģijas tēli, kurus gleznotāja aizguvusi no savas meitas Lizelotes Annas mīļākajām multiplikācijas filmām.

"Šie multfilmu tēli man ir palīdzējuši tuvāk izprast un iepazīt bērna pasauli. Un atgriezt sevī vairāk dzīves viegluma un bezrūpības, vienlaikus atgādinot, ka ir jāsapņo un sevi jāpilnveido, lai sapni piepildītu!" saka pati māksliniece.

Kristīne Luīze Avotiņa (1983) ir plašu atpazīstamību guvusi gleznotāja, kuras rokrakstu iezīmē tīru un košu krāsu izmantojums, dabas motīvi, figurālu un ainavisku elementu savienojums. Avotiņa regulāri veido savu darbu personālizstādes, un ir viena no pirmajām gleznotājām Latvijā, kuras darbi izrādīti multimediālā izstādē. Kopš 2012. gada viņa rada savu gleznu kalendāru, un sadarbojoties ar gleznotāju, tapuši gan reklāmas, gan dizaina projekti.

Izstāde būs skatāma no 23. marta līdz 21. aprīlim, darba dienās no pulksten 11.00 līdz 19.00, brīvdienās no pulksten 11.00 līdz 18.00, "Swedbank" centrālajā ēkā (Balasta dambī 15, 2. stāvā).