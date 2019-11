Atklās Latvijas Mākslas akadēmijas 'Grafiķu kalendāru' 2020. gadam

2019. gada 20. novembrī pulksten 17.00 mākslas grāmatu izdevniecības "Neputns" galerijā atklās Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentu veidoto kalendāru 2020. gadam un kalendāra oriģinālu izstādi, portālu "Delfi" informē izdevēji.

Vērienīgais Grafikas katedras studentu un pasniedzēju veidotais "Grafiķu kalendārs" šogad svin piecu gadu jubileju. Piecu gadu laikā "Grafiķu kalendārs" ir kļuvis par leģendu un tradīciju Grafikas katedras dzīvē. Kalendāra sākotnējie eksemplāri, kas drukāti ar roku, nu ir bibliogrāfisks retums. Kopš 2019. gada, pateicoties kalendāra atbalstītājiem, kalendārs tiek iespiests tipogrāfiski un ir kļuvis pieejams plašākam mākslas cienītāju lokam, kam par pierādījumu kalpo tas, ka ikgadējā studentu mākslas tirgū "Jarmarka" kalendārs ir bijis viens no pircēju iecienītākajiem mākslas priekšmetiem.

Kā ierasts no talantīgo Grafikas katedras studentu veidotajām skicēm, katedras pieredzējušie pasniedzēji izraudzījās 13 jauno mākslinieku darbus, kurus iekļaut 2020. gada kolekcijā. Katrā kalendāra mēnesī redzamais grafikas darbs veidots par godu konkrētajam mēnesim, izceļot, mākslinieka prāt svarīgāko un raksturīgāko. 30 eksemplāri no kalendāra tirāžas tiek drukāti dažādās Grafikas katedrā īstenojamajās drukas tehnikās - sietspiedē, linogriezumā, mecotintā, ofortā, litogrāfijā, fotopolimērā u. c. Laikietilpīgais drukas process, parāda grafikas mākslas unikalitāti, izceļ tās neatkārtojamo pievilcību. Kalendāra dizainu veidojis katedras vadītājs Guntars Sietiņš.

Grafikas mākslas cienītāji varēs kalendāru iegādāties galerijā "Neputns". Visi iegūtie līdzekļi no kalendāra pārdošanas tiks izmantoti LMA Grafikas katedras darbnīcu labiekārtošanai.

Izstādē piedalās: Mārtiņš Dziļums, Estere Betija Grāvere, Sanita Skalbe, Anna Vaivare, Alise Rudēvica, Kristaps Kramiņš, Vivanna Maria Stanislavska, Evija Pintāne, Guna Poga, Aija Pastare, Anna Dzērve, Elza Šarlote Matvaja, Aleksandra Runde.

Izstāde apskatāma no 2019. gada 20. novembra līdz 2019. gada 10. janvārim. Mākslas grāmatu izdevniecībā "Neputns", Tērbatas ielā 49/51.