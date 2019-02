Atklās Liepājas Starptautiskajam zvaigžņu festivālam veltītu foto izstādi

Otrdien, 5. martā, pulksten 17.00 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" otrā stāva galerijā atklās fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa fotoizstādi "Zvaigznes Dzintarā". Iemūžinātas melnbaltās fotogrāfijās izstādē būs apskatāmas spilgtākās skatuves zvaigznes no Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertiem laikā no 2016. līdz 2018. gadam, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

"Fotografēju festivāla koncertus astoņu gadu garumā, un pa šiem gadiem ir sakrājusies iespaidīga fotogrāfiju kolekcija. No lielā foto darbu apjoma nebija viegli izraudzīties fotogrāfijas, kuras tiks izmantotas izstādes veidošanai, tāpēc kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra vadītāju Uldi Lipski izlēmām atspoguļot festivālu, tā sauktajā, "Lielā dzintara" ērā – laikā, kad festivāls jau noticis zem jaunās Liepājas koncertzāles jumta. Pēc daudzu stundu klejojumiem pa foto arhīviem un īsto bilžu meklējumiem kopā ar Uldi nonācām līdz to "zvaigžņu" attēliem, kas raksturo festivāla trīs gadu būtību," par foto izstādes ideju stāsta fotogrāfs Jānis Vecbrālis.

Fotoizstādē būs apskatāmas 23 lielformāta melnbaltās fotogrāfijas ar festivāla "atslēgas mūziķu" jeb "zvaigžņu" foto portretiem. Fotogrāfs norāda, ka melnbaltās bildes izvēlējies, jo tās spilgtāk atspoguļo emocijas, kuras tolaik valdījušas uz skatuves.

Pieredzējušais fotomeistars Jānis Vecbrālis Liepājas Simfonisko orķestri savās fotogrāfijās līdz šim popularizējis ne vien Latvijā, bet arī Izraēlā. Viņa fotogrāfiju kolekcija ar nosaukumu "Saskati mūziku" guvusi plašu atsaucību un Latvijā eksponēta 15 reizes, bet 2018. gadā izrādīta arī Haifā, Izraēlā.

Izstāde "Lielā dzintara" otrā stāva galerijā bez maksas būs apskatāma no 5. marta līdz 14. aprīlim – darba dienās un sestdienās no pulksten 10.00 līdz 19.00 un svētdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00.

Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 9. līdz 16. martam notiks orķestra mājvietā – Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Divu nedēļas nogaļu garumā izskanēs pieci izcili koncerti, kas līdzās Liepājas Simfoniskā orķestra skanējumam iepriecinās ar pasaulslavenā čellista Miša Maiska, talantīgā pianista Vestarda Šimkus, spožā igauņu diriģenta Risto Josta, kamerorķestra "Sinfonietta Rīga", Valsts Akadēmiskā kora "Latvija", kā arī citu zvaigžņu uzstāšanos. Plašāk par koncerta programmu: liepajassimfoniskais.lv .