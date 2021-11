Atklās Rīgas fotogrāfijas biennāles noslēdzošo izstādi – Anjas Karras 'Barotnes'

Rīgas mākslas telpas "Intro" zālē no 25. novembra līdz 30. decembrim būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles "Next 2021" programmas noslēdzošā izstāde – Norvēģijas mākslinieces Anjas Karras personālizstāde "Barotnes".

"Anjas Karras (Anja Carr, NO) radošo meklējumu centrā visai bieži iekļūst nebeidzamās attēlu straumes, kas mūs ieskauj un plūst cauri pat mūsu kabatām, proti, caur viedtālruņiem, kas vienmēr ir pa rokai. Mūsu laika negausīgais attēlu patēriņš mākslinieci ir rosinājis vairākkārt no dažādiem skatpunktiem un dažādos vizuālos medijos pievērsties refleksijai par šo fenomenu – attēlu plūsmu kā vienu no šodienas izteiktākajām laika zīmēm. Rīgā aplūkojamas divas savstarpēji nesaistītas, bet viena otru papildinošas darbu sērijas," raksta izstādes veidotāji.

Fotogrāfiju sērija "Mirkļi" tapusi garākā laika posmā – no 2013. līdz 2017. gadam, un šī ir pirmā reize, kad tā ir eksponēta vienkopus. Katrā no 15 fotogrāfijām ir fiksēts kāds viens mirklis no 15 performancēm, kurās māksliniece atraktīvi izaicinājusi rotaļlietu ražošanas nozari, pārveidojot tās spilgtos varoņus. Viņa apzinās, ka nav iespējams dokumentēt performanci ar vienu vienīgu attēlu, bet atgādina, ka tieši caur fragmentētu attēlu plūsmu strādā identitātes konstruēšanas procesi sociālajos tīklos. Rotaļlietu nozares stereotipi, kas saistās ar striktu bērnu un pieaugušo, meiteņu un zēnu lomu dalīšanu, šajās performancēs tiek apvērsti, izmantojot mākslinieces pašas radītus kostīmus un scenogrāfiju.

Otrajā sērijā turpināta digitālo attēlu pārmērīga patēriņa tēma. Tā nosaukta kā kalambūrs: "Iedomāta pozēšana kā iedomātas pozēšanas kā objekta pozēšanas objekts" jeb "Iedomāta pozēšana kā objekts, kas rada iedomātu pozēšanu, pozējot kā objektam" (2018), norādot uz apjukumu, kas rodas, ja pieredzam citus cilvēkus tikai ar interneta starpniecību, un vienlaikus arī uz veidu, kā darbi tapuši.

Karra uzaicinājusi sešus kolēģus savā studijā viņai pozēt objekta "mezgls" statusā un, lai radītu ciešāku saikni, ar rokām sašuvusi kopā pozējot iegūtos attēlus. Rezultātā tapušas sešas pie sienas karināmas skulptūras.

"Sērijas bezjēdzīgi piņķerīgais nosaukums bez jau iepriekš minētā signalizē arī par neiespējamību tulkot fotogrāfijas pārvērtību trīsdimensionālos objektos, tāpat kā foto attēli nespēj patiesi atainot realitāti, jo fiksē tikai vienu skatu leņķi. Katra skulptūra sastāv no trīs plakaniem attēliem, kas ir deformēti, lai veidotu trīsdimensionālu apjomu, tādējādi pasvītrojot šo neiespējamību. Šie portreti veidoti, katras personas trīs foto uzņēmumus izdrukājot uz PVC audekla, ko ierasts izmantot reklāmas plakātiem pilsētvidē," vēsta izstādes veidotāji.

Ne bez pašironijas māksliniece konstatē: "Savā ziņā mēs visas esam plakātu meitenes, kas tiešsaistē reklamē savu dzīvi, vai ne?" Turklāt skulptūras ir iekārtas gaļas āķos, kas šos portretus liek asociēt ar patēriņa precēm, ar produktiem, no kuriem citi barojas. Šie objekti ir abstrahēti, katrā savienoti attēli no trīs skatpunktiem un vēl pievienoti dažnedažādi rekvizīti – statusa simboli, kas katru no kolēģiem reprezentē sociālo mediju attēlu plūsmās, tai skaitā – ēdiens. Rādot šo grotesko metaforu, māksliniece jautā: "Vai tu arvien vēl esi izsalcis?"

Anja Karra (1985, NO) ar fotogrāfijas, tēlniecības, instalāciju, performanču, video un pašizgud­rotu metožu starpniecību pārvērš ķermeņus, sejas, rotaļlietas un pārtiku teatrālos un krā­sainos abjektīvās mākslas darbos. Karrai bi­jušas vairāk nekā 30 personālizstādes, tostarp mākslas galerijās Losandželosā, Londonā, Stokholmā un Berlīnē; viņas performances bijušas skatāmas Amsterdamā, Londonā, Ņujorkā, Maiami, Parīzē un citur. Viņa piedalījusies vairāk nekā 60 grupas izstādēs, to vidū izstādēs Trium­fa galerijā Maskavā (gaidāma drīzumā), Cankara centrā Ļubļanā, Somerseta namā Londonā, Nacionāla­jā muzejā / Mellomstasjonen Oslo un Tadeuša Kantora muzejā Krakovā. Karras darbi iekļau­ti septiņās publiskās kolekcijās; māksliniece saņēmusi vairāk nekā trīsdesmit apbalvoju­mus un grantus. Viņas jaunāko personālizstādi Oslo recenzēja trīs valsts lielākie laikraksti, kā arī vadošais ziemeļvalstu laikmetīgās mākslas žurnāls. Karras darbi izrādīti vairākās sabiedriskās televīzijas programmās Slovēnijā un Nor­vēģijā, kā arī iekļauti vairākos starptautiskos izdevumos, kas iznāk Ņujorkā, Londonā u.c. 2011. gadā viņa Oslo nodibināja rozā galeriju "Pink Cube".

Izstādi 9. decembrī pulksten 18.30 papildinās tiešaistes tikšanās ar mākslinieci, ko varēs vērot Rīgas Fotogrāfijas biennāles un Rīgas mākslas telpas "Facebook" platformās.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle "Next" ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. "Next" uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā.

Izstādes kuratores – Inga Brūvere (LV), Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO). Izstādes teksta autore – Aiga Dzalbe.