Atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāli – 'Next 2019'

ISSP Galerijā, Berga bazārā 4. aprīlī pulksten 19.00, atklās laikmetīgās mākslas notikumu – Rīgas Fotogrāfijas biennāli – "Next 2019" ar balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!" 2019. gada uzvarētājas Annijas Muižules (Latvija) personālizstādi "Priecīgi uzņēmēji izklaidējas birojā", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Annija Muižule (Latvija, 1992) ir māksliniece un pētniece, kas patlaban dzīvo un strādā Nīderlandē. Studiju laikā Hāgas Karaliskās mākslas akadēmijas Fotogrāfijas programmā Muižule pievērsās attēlu tapšanas procesam, kā arī sāka pētīt cilvēka spēju robežas aptvert vizuālo kultūru milzīgajā informācijas daudzumā.

Starptautiskā žūrija, izvēloties Rīgas Fotogrāfijas biennāles balvas 2019 uzvarētāju Anniju Muižuli, savu lēmumu komentēja šādi: "Pētot attēlu komodifikāciju, kā arī mijiedarbību starp fotogrāfiju un vārdiem, Annija Muižule piedāvā asprātīgu un kritisku laikmetīgās fotogrāfijas analīzi. Viņa pielieto konceptuāli skaidru un apbrīnojami vienkāršu pieeju, pievēršot uzmanību emociju attēlojumam fotoattēlu bankās un vārdu izvēlei fotogrāfiju failu nosaukumos. Tādējādi viņas darbā mijiedarbība starp attēlu banku piedāvājumu un mūsu gaidām kļūst par savdabīgu laikmetīgās fotogrāfijas izpētes metodi un ilustrē veidus, kā šie attēli ne tikai raksturo, bet arī veido mūsu pasaules izpratni."

Programmas turpinājumā pulksten 20.00 ISSP Galerijā notiks visu piecu balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!" finālistu darbu prezentācijas. Balvas mērķis ir atklāt un novērtēt Baltijas jaunos māksliniekus, kuri savos darbos demonstrē attēla spēku, piedāvā oriģinālu, laikmetam atbilstošu skatījumu un konceptuālu dziļumu. Skatē piedalīsies Georgs Avetisjans (LV), Hedi Janso (EE), Mari Lēna Kīpli (EE), Annija Muižule (LV), Āps Tepers (EE). Lai gan balvas rezultātus starptautiskā žūrija paziņoja jau 2018. gada novembrī, RFB – "Next 2019" ietvaros tie pirmo reizi būs apskatāmi publiski. Balva "Meklējam jauno fotogrāfijā!" tiek pasniegta jau trešo reizi.

4. aprīlī Latvijas Fotogrāfijas muzejā tiks atklāta arī Polijas jauno mākslinieku izstādi "(Ne)dabiskie ķermeņi". Izstādes autorus interesē ķermeņi, kuri neiekļaujas monolītajā kultūras sabiedrībā, ir savādi un šķietami nesaprotami. Savukārt 5. aprīlī plkst. 18.00 muzejā notiks kritiķa un kuratora Ādama Mazura (Adam Mazur, Polija) lekcija ''Mūsu ķermeņi fotogrāfijā''.

Šogad pirmo reizi festivāla vēsturē RFB rīko portfolio skati, aicinot gan jaunos autorus, gan arī profesionālus māksliniekus tikties ar nozares pārstāvjiem no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Rietumeiropas, gūt vērtējumu un ieteikumus tālākai attīstībai. Skate notiks 5. aprīlī Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā telpās un ISSP Galerijā Berga Bazārā.

6. aprīlī ISSP Galerijā notiks starptautisks simpozijs "(Ne)Aktīvisma manifestācijas Baltijas jaunākajā mākslā", tiecoties apzināt politisko un sociālo aktīvismu Baltijas jauno mākslinieku radošajās praksēs un skatot aktīvisma un mākslas attiecības kopumā.

Biennāles starpgadu programma "Next" veidota, pievēršot uzmanību jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā, un dodot viņiem iespēju pieteikt sevi plašākā kontekstā. Programmas ietvaros no 4. aprīļa līdz 28. jūnijam Rīgā un Berlīnē apmeklētājiem tiks piedāvātas jauno mākslinieku izstādes, lekcijas un simpoziju.

Pilnu Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2019" programma skatāma pasākuma mājaslapā.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju, aptverot dažādas jomas un vērienīgus notikumus, sniedzot iespēju satikties ar daudziem starptautiski atpazīstamiem mākslas profesionāļiem.

Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. Jau ierasti RFB starpgados akcents tiek likts uz Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem un perspektīvajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā, dodot iespēju viņiem pieteikt sevi plašākā kontekstā.

Lai akcentētu atšķirīgo fokusu no Biennāles pamatprogrammas, starpgada pasākumiem tika radīts jauns nosaukums "Rīgas Fotogrāfijas biennāle – Next". Jēdziens "next" jeb tulkojumā no angļu valodas "nākamais" ietver sevī ideju par kustību. Nākamais ir pāreja, kas nekad nav droša, paredzama vai iepriekš zināma, ar savu tiešo un neatgriezenisko klātbūtni pastāvīgi jautājot - vai nākamajam ir kāda saistība ar bijušo? Vai jaunais ir spējīgs būt radikāli jauns?