Atklās septīto Rīgas Starptautisko tekstilmākslas triennāli; gaidāmas apjomīgas izstādes

No šī gada 16. jūnija norisināsies vērienīga septītā Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle ar vadmotīvu "Quo vadis?". Plašā ekspozīcija būs skatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, un Mākslas muzejā Rīgas birža, Doma laukumā 6. Izstādes būs aplūkojamas līdz 17. septembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Septītā Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle ir ievērojams starptautisks kultūras notikums, kas klātienē pulcē dalībniekus ne tikai no Latvijas un citām Eiropas valstīm, bet arī Kanādas, ASV, Japānas, Brazīlijas, Kostarikas, Dienvidāfrikas, Taivānas u.c. Triennālē piedalās 79 mākslinieki no 30 valstīm, kuri izraudzīti starptautiskas žūrijas atlases procesā no 237 pieteikumiem, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Atsaucoties triennāles vadmotīvam "Quo vadis?" (Kurp ejam?), autori savos darbos risina sarunas gan par mākslas un nozares evolūciju mūsdienās, gan globālām ģeopolitiskām un sociālām problēmām, pievēršoties refleksijai par sevi konkrētajā laikā un telpā. Mākslinieki akcentējuši šodienas aktualitātes – nežēlīgo karu Ukrainā, pandēmiju un tās sekas, klimata pārmaiņas pasaulē – un citus sabiedrībai jūtīgus un sāpīgus jautājumus. Abās ekspozīcijās, kas iekārtotas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) un Mākslas muzeja Rīgas birža (MMRB) Lielajās zālēs, darbi strukturēti tematiskās sadaļās.

Izstādē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ietverti objekti, kas aplūko dažādus ekoloģijas, sievietes pasaules un mākslas attīstības aspektus.

Savukārt MMRB eksponēto darbu tematiskie virzieni ir četri: "Ilgas pēc mājām" saistās ar pasaules globalizāciju, dzimto vietu piespiedu vai labprātīgu atstāšanu, militāro konfliktu izraisīto bēgļu pārvietošanos; "Miers ir īss mirklis…" iezīmē aktuālos karus un to raisītās traumas; "Realitātes slazdā" atsaucas uz izjūtām Covid-19 pandēmijas laikā, bet "Klusās liecības" runā arī par ļoti privātiem notikumiem, kas atstājuši dziļus nospiedumus un rosinājuši apceri. Izstādē būtiska nozīme ir pašu autoru tekstiem pie darbiem, kuri mudina pētīt, kas licis nonākt pie noteikta vizuāla risinājuma un vai mākslas darba ideju inspirē konkrētā materiāla kapacitāte vai vispirms prevalē koncepts, tad tiek meklēts, kā to realizēt.

MBRB izstādes kuratore Vita Birzaka uzsver, ka šodienas sarežģītajā, pretrunīgajā, strauji mainīgajā sociāli politiskajā situācijā triennāles mākslinieki lielākoties tiecas pietuvoties tēmām, kuras tieši vai pastarpināti skar gandrīz katru no mums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projekta vadītāja un DMDM ekspozīcijas kuratore Velta Raudzepa stāsta: "Iemiesojot gan visdziļākās iekšējās sajūtas, gan attieksmi pret mūsdienu norisēm pasaulē, mākslinieciskajā un tehnisko inovāciju ziņā triennāle patiešām izceļas ar iespaidīgu amplitūdu. Tas ir kā ceļš no pārbaudītām vērtībām līdz neparastiem, zinātnē pamatotiem izaicinājumiem un nozaru pārklāšanās aspektiem: kur videotekstils ietiecas dokumentālajā kino, tekstilmāksla pārtop tekstilanimācijā, kur micēlijs zinātnisko pētījumu rezultātā pāraug tekstilnozares materiālā, kur līdzās smalkiem gobelēniem eksistē interese par plašu rokdarbu tehniku spektru utt."

Triennāli papildinās bagātīga pavadošā programma: starptautisku atzinību guvušā viesmākslinieka no Polijas Vlodzimeža Cigana (Włodzimierz Cygan) personālizstāde Mencendorfa namā, DMDM ilggadējā partnera "Mobilier national" (Nacionālā mēbeļu fonda) veidotā Francijas gobelēnu izstāde "Ziedošie gobelēni" Rundāles pils muzejā, starptautiska konference "Quo Vadis?", radošās darbnīcas un citi pasākumi. Klajā laists triennālei veltīts katalogs, kas apkopo visu izstādes dalībnieku un viesmākslinieku darbus.

DMDM tekstilmākslas triennāli organizē jau kopš 2001. gada, savukārt Mākslas muzejs Rīgas birža šī notikuma norisē iesaistās pirmo reizi. Triennāle tiek rīkota ar mērķi izgaismot aktuālo tekstilmākslā un šķiedras mākslā Eiropā un citās valstīs, sekmēt nozares inovatīvu virzību mūsdienās, kā arī veicināt Latvijas mākslas prestižu pasaulē.