Atklās tēlnieka Ģirta Burvja personālizstādi 'Gaismēnas'

Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē 21. aprīlī tiks atklāta tēlnieka Ģirta Burvja personālizstāde "Gaismēnas".

Kā vēsta izstādes veidotāji, tā stāsta par aktuālajiem jautājumiem sabiedrībai Latvijas identitātes meklējumos un jaunajiem izaicinājumiem māksliniekam 21. gadsimtā.

Vairāk nekā trīsdesmit izstādē eksponētajos darbos un to lielformāta attēlos skatāmi jaunu materiāli-tehnisko risinājumu meklējumi mūsdienu tēlniecībā, sākot no metāla miniatūrām, līdz pat ietilpīgiem zemes, akmens un koka veidojumiem dabā, kā "Ako" ansamblis Daugavmalā un citi. Skatāmi arī no vienas loksnes veidotie metāla origami – literāro poēmu pieminekļi ievērojamiem rakstniekiem, piemēram, lielformāta foto no Augustam Deglavam un viņa romānam "Rīga" veltītā pieminekļa "Rīdzinieki", kurā atpazīstami arī Rīgas Latviešu Biedrības pirmie dibinātāji. Apmeklētājiem skatāmi arīdzan "Laivcilvēku" un "Domakmeņu" vispārinātie tēli gan skulptūru, gan monumentālu būvju izpildījumā, ainavās Latvijā un ārzemēs.

Tēlnieks Ģirts Burvis strādā ar dažādiem tēlniecības materiāliem un apjomiem vides izveidē. Profesionālās izstādēs piedalās no 1983. gada. Mākslinieka darbi atrodas gan publiskajā vidē, gan privātās kolekcijās Latvijā, Dānijā, Itālijā, Japānā, Vācijā, ASV, Šveicē, Francijā un Latvijas Mākslas muzeja fondos.

Izstāde "Gaismēnas" aplūkojama Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē no 21. aprīļa līdz 24. maijam katru dienu no pulksten 10 līdz 18. Ieeja par ziedojumiem. 25 procenti no izstādē gūtajiem ieņēmumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam.