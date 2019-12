Banāna neprāts. Viedokļu vētru un parodijas izraisa ASV pārdotais mākslas darbs 'Komiķis'

Piektdien, 6. decembrī, ASV, Maiami mākslas mesē "Art Basel" par 120 000 ASV dolāriem tika nopirkts itāļu mākslinieka Maurīcio Katelana (Maurizio Cattelan) mākslas darbs "Komiķis" ("Comedian") – ar līmlentu pie sienas pielīmēts banāns. Neilgi pēc darba pārdošanas performanču mākslinieks Deivids Datuna vietnē "Instagram" publiskoja video ar nosaukumu "Izsalcis mākslinieks" ("Hungry Artist"), kurā redzams, kā viņš pieiet pie instalācijas "Komiķis", paņem no sienas banānu un to apēd, kamēr viņu filmē pārsteigti skatītāji. Datuna videoierakstā saka: "Es mīlu Maurīcio Katelana mākslu, man tiešām patīk šī instalācija. Tā ir ļoti garšīga!"

Nevar saprast, kas izsaucis lielāku sabiedrības sašutumu, – pie sienas pielīmēts banāns, kas nosaukts par mākslu; fakts, ka tika pārdotas trīs šī darba versijas par 120 un 150 tūkstošiem ASV dolāru; vai Deivida Datunas performance, kurā viens no banāniem tika apēsts.



Protams, tiek uzdoti jautājumi, vai tā ir māksla, kāpēc par to tiek runāts, kāpēc kāds gribētu to vispār iegādāties? Kā jau mākslas vēsturē daudzkārt piedzīvots, mākslinieki bieži vien vēlas un mēģina šokēt sabiedrību ar kaut ko jaunu. Tas, vai mūsdienās, atdalot "šokēšanos", paliek pāri arī kaut kas no mākslas, ir cits jautājums, bet tā ir konceptuālā māksla. No vienas puses tas ir smieklīgi, no otras mazliet skumji (vai arī skumji, ka tas ir smieklīgi). Var rasties jautājums, kā vienu darbu var iegādāties trīs cilvēki? Un kas vispār ir tas, kas tiek pirkts? Atbilde ir – tiek pirkta ideja par mākslas darbu, nevis pats objekts, savā īpašumā iegūstot sertifikātu, kas apliecina šī mākslas darba esamību.

Tiek minēts, ka Maurīcio Katelans darba "Komiķis" izstrādei vai tā idejai veltījis gadu. Sākotnēji ideja bija par skulptūru, kas izskatītos pēc banāna. Visur, kur mākslinieks devās, viņš savā viesnīcas numuriņā piekāris banānu, meklējot iedvesmu darbam. Tika izgatavoti banāni gan vaskā, gan bronzā, beigu beigās atgriežoties pie sākotnējās idejas par īstu banānu.

Nav īsti skaidrs, kāpēc ap banānu ir sacelta tik liela ažiotāža. Tas pilnīgi noteikti nav interesantākais vai skandalozākais, kas noticis mākslas vidē – ne vēsturiski, ne arī mūsdienās. Viens mākslinieks izdomājis banānu ar līmlenti piestiprināt pie sienas, galerija darbu novērtē atbilstoši saviem ieskatiem par tā vērtību, darbam ir trīs pircēji, cits mākslinieks banānu apēd, nosaucot to par performanci. Šajā brīdī stāsts varēja arī beigties, bet, izskatās, ka banānam vēl kādu brīdi miera nebūs.

Kopš 6. decembra, kad Maiami mākslas mesē "Art Basel" tika pārdots pirmais ar celtniecības līmlenti pie sienas piestiprinātais banāns, internetu pārņēmis "radošuma vilnis". Katrs, kuram nav slinkums un pa rokai ir līmlente, internetā piedāvā savu "mākslas darba" versiju. Pie sienām tiek līmēti ne tikai banāni, bet visdažādākie augļi un priekšmeti; kā ideju to izmanto reklāmas aģentūras; tiek veidotas kolāžas, kur banāns tiek integrēts citos mākslas darbos; cilvēki, ietērpušies banāna kostīmos, sevi līmē pie sienas; kā reklāmu to izmanto arī augļu veikali utt. Neiesaistoties diskusijā, vai "Komiķis" ir māksla, ir patiesi uzjautrinoši vērot sabiedrības reakciju uz šo mākslas darbu. Iespējams, galvenā vērtība šim darbam ir tā, ka tiek aktualizēts jautājums par to, kas ir māksla, pat tajā sabiedrības daļā, kuru māksla ikdienā neinteresē. Esam atlasījuši un piedāvājam ieskatīties dažos radošo izpausmju rezultātos.

