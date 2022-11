Benksijs apstiprina septiņu Ukrainas darbu autorību

Britu grafiti mākslinieks Benksijs apstiprinājis, ka vairākās Ukrainas vietās nule tapušie sienu gleznojumi ir viņa jaunie darbi, vēsta izdevums "The Art Newspaper".

Ukrainā tapuši septiņi noslēpumainā britu mākslinieka sienu gleznojumi. Daži no tiem vietās, kas smagi cietušas Krievijas aviācijas un artilērijas triecienos - Kijivā, Irpiņā un Borodjankā.

Vienā no tiem attēlots Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam līdzīgs vīrs, kas tiek nogāzts zemē džudo mačā. Citā darbā attēloti bērni, kas šūpojas uz prettanku eža.

Vēl citā - uz sapostīta nama sienas attēlota vingrotāja.

Benksijs ir grafiti mākslinieks no Lielbritānijas, kurš ir zināms ar savu politisko aktīvismu un satīriskiem ielas zīmējumiem. 2010. gadā viņa dokumentālā filma "Exit Through the Gift Shop" tika nominēta ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars". Lai gan Benksijs ir viens no vispopulārākajiem ielu māksliniekiem pasaulē, viņa patiesā identitāte joprojām nav zināma.