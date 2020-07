Benksijs Londonas metro radījis jaunu pandēmijas iedvesmotu darbu

Noslēpumainais ielu mākslinieks Benksijs Londonas metro izdaiļojis ar Covid-19 pandēmijas iedvesmotu darbu, mudinot cilvēkus valkāt maskas.

Par jaunā darba tapšanu Benksijs paziņojis savā oficiālā "Instagram" kontā – tajā publicēts video, kurā redzams kāds kombinezonā tērpies vīrietis ar maskas aizsegtu seju, kurš braucošā metro lūdz pārējos pasažierus atbrīvot, lai viņš varētu darboties.

Kā raksta BBC, Transports Londonai (Transport for London. TfL) pārstāvji paziņojuši, ka mākslas darbs pirms dažām dienām jau ir notīrīts, jo uzņēmumam ir stingra politika attiecībā uz grafiti un stenciliem metro.

Darba nosaukums ir "If You Don't Mask, You Don't Get", tajā redzamas jau iepriekš Benksija darbos parādījušās žurkas, šoreiz tās redzamas, valkājot sejas maskas. Vienā no darbiem redzama žurka, kura šķauda, bet citā – žurka izsmidzina dezinfekcijas līdzekli. Beksijs arī "Circle" līnijā kursējošajā metro vagonā atstājis parakstu – tieši uz vadītāja durvīm.

Kā pauduši Transports Londonai pārstāvji, viņi slavenā ielu mākslinieka darbu novērtē un labprāt piedāvātu viņam savu vēstījumu paust kādā citā, piemērotākā vietā.

Šis ir kārtējais darbs ko Benksijs veidojis, iedvesmojoties no Covid-19 pandēmijas. Šā gada aprīlī pie sejas maskas tika mākslinieka darbs "The Girl with a Pierced Eardrum" ("Meitene ar caurdurtu bungādiņu") Bristolē, tāpat aprīlī viņš ar sava "Instagram" konta palīdzību ļāva ieskatīties savās mājās, kur bija tapis pašizolācijai veltītais darbs vannasistabā.

Benksijs ir šobrīd pasaulē zināmākais ielu mākslinieks, kurš kļuva slavens 90. gadu sākumā ar saviem sociāli provokatīvajiem darbiem. Viņam līdz šim izdevies noslēpt savu identitāti, tāpēc nav zināms, vai Benksijs ir vīrietis, sieviete, vai pat vesels mākslinieku kolektīvs. Viena no versijām, kas nav pierādīta, ka Benksijs ir grupas "Massive Attack" radošais līderis Roberts del Nadža.