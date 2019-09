Berlīnē atklāta latviešu dizaineres Annas Buteles veidota izstāde

Berlīnē prestižajā "Aedes" galerijā atklāta latviešu dizaineres Annas Butele veidotā izstāde "100 Experiments" un vienkopus pulcē 100 pasaulē zināmu arhitektu darbus, kas radīti speciāli izstādes saturam, portālu "Delfi" informē mākslinieces pārstāve Sabīne Eigmina.

Kolekcijas saturs ir impulsīvs, jo katrs darbs ir iepriekšējā darba iedvesmots un paši arhitekti noteikuši nākamos projekta dalībniekus. Kā rodas iedvesma? Kā iedvesma pārvietojas atmosfērā? Kā mēs iedvesmojam viens otru? Un kā iedvesma transformējas caur katra cilvēka personīgo pieredzi?

Lai to uzzinātu, Anna Butele iniciēja projektu "100 Experiments", kurā piedalās 100 pasaulē atzīti arhitekti no 28 valstīm. Tostarp Sou Fujimoto (Japāna), Jurgen Mayer (Vācija), Alexander Savvich Brodsky (Krievija), Moon Hoon (Dienvidkoreja), Manuel Aires Mateus (Portugāle), Marina Tabbasum (Bangladeša), Tom Wiscombe (Amerika).

Lielformāta ekspozīcijas idejas pamatā ir Annas Buteles vairāk nekā divus gadus ilgušais eksperimentālais projekts. Eksperimenta sākumpunkts ir mākslas vēsturē nozīmīgs glezniecības darbs – holandiešu avangarda kustības "De Stijl" vadošā pārstāvja Teo van Desburga glezna "Krievu dejas ritms" (Rhythm of a Russian Dance,1918). Uz šo darbu kā iedvesmas avotu Anna Butele aicināja atbildēt arhitektūras un pilsētplānošanas biroja "Space Group" vadītāju – amerikāņu arhitektu Gariju Beitu. Gleznas iedvesmots, Beits radīja darbu, kuru savukārt tālāk nodeva trim sevis izraudzītām autoritātēm arhitektūrā, kuras šo iedvesmas procesu turpināja.

Rezultātā radīti darbi, kas aptver visdažādākās izteiksmes formas – no glezniecības darbiem, skicēm, kolāžām, grafikas līdz 3D zīmējumiem, arhitektūras modeļiem.

Instalācijā iekļautajos darbos, arhitekti pauduši savu sociālo atbildību un ieinteresētību globāli aktuālās tēmās un nozīmīgos pārmaiņu procesos. "Simts eksperimentā tapušie darbi atklāja, kā iedvesmas impulss evolucionē vai pilnībā transformējas – no racionāla uz iracionālu, no interjera uz eksterjeru, no personiska uz publisku, no lokāla uz globālu, no nejauša uz plānotu, no marginālā uz dominējošu," skaidro dizainere.

"Mūsdienu intensīvajā informācijas vidē ar teju neierobežotu piekļuvi informācijai, būt unikālam – ir izaicinājums. Šī projekta mērķis ir parādīt, kā iedvesma attīstās, transformējas un iegūst jaunu perspektīvu, atsedzot ideju pirmreizējās, neskartās un tīrās formas," turpina Anna Butele.

"Aedes" ir viena no pasaulē zināmākajām arhitektūras un pilsētvides dizaina komunikācijas platformām, kuras gandrīz četrdesmit gadu ilgajā darbībā iezīmējas vairāki simti izstāžu un dažāda veida starpdisciplināru pasākumu. Galerijas plašajās telpās īstenotā lielmēroga instalācija tās vērotāju ieved globāla iedvesmas tīkla labirintā.

Izstāde "Aedes" galerijā Berlīnē apskatāma līdz šī gada 26.septembrim.