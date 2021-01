Botičelli glezna izsolē pārdota par rekordlielu summu

Renesanses laika mākslinieka Sandro Botičelli glezna "Jauns cilvēks ar medaljonu" "Sothebyʼs" izsolē pārdota par 92,2 miljoniem ASV dolāru (76,2 miljoni eiro), liecina informācija "Sothebyʼs" "Twitter" kontā.

Tādējādi slavenā florencieša Botičelli darbs kļuvis par vienu no visu laiku dārgākajiem portretiem. Pircējs ir izvēlējies palikt anonīms.

Portrets tapis ap 1480. gadu. Tajā attēlotā jaunā cilvēka identitāte nav zināma. Tiek pieņemts, ka tas ir ietekmīgās un bagātās Mediči dzimtas pārstāvis.

Kopš 18. gadsimta glezna bija britu baronu Ņuboro dzimtas (Baron Newborough) īpašumā, bet 1941. gadā tā tika pārdota "par piecu ciparu summu" zinātniekam un mākslas kolekcionāram Seram Tomasam Mertonam, bet viņa pēcnācēji 1982. gadā to izsolē par 1.3 miljoniem ASV dolāru (Aptuveni miljonu eiro) nopirka amerikāņu nekustamo īpašumu biznesmenis un mākslas kolekcionārs Šeldons Solovs (Sheldon Solow).

Turpmākajos gados glezna tika deponēta dažādām izstādēm un muzejiem, un bija aplūkojama daudzviet pasaulē. 2020. gada nogalē Solovs 92 gadu vecumā nomira un glezna nonāca izsolē.

Vairākkārt ticis apšaubīts, vai gleznas autors tiešām ir Botičelli, tomēr mākslas vēsturnieki un pētnieki ir nonākuši pie vienota slēdziena, ka to radījis slavenais renesanses mākslinieks.

Šī summa – 92,2 miljoni dolāru – ir jauns rekords, kas samaksāts par Botičelli darbiem izsolēs. Iepriekšējais tika uzstādīts 2013. gadā, kad darbs "Madonna ar bērnu un jauno Jāni Kristītāju" tika pārdots par 10.4 miljoniem ASV dolāru (8.5 miljoni eiro).

Turklāt darbs "Jaunais cilvēks ar medaljonu" kļuvis par vienu no visu laiku dārgākajiem izsolēs pārdotajiem portretiem.

Sandro Botičelli ir viens no slavenākajiem itāļu renesanses māksliniekiem, kurš dzīvoja no 1445. līdz 1510. gadam. Viņš ir autors tādiem pasaulslaveniem darbiem kā 'Primavera", "Venēras dzimšana", "Venēra un Marss" un daudzi citi.

#AuctionUpdate: Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves $92.2 million -- a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX