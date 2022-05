Brutāls un izaicinošs - nākamnedēļ sāksies 'Rīgas fotomēnesis'

Pirmdien, 23. maijā, sāksies festivāls "Rīgas fotomēnesis", šoreiz programmas galvenā tēma būs "dekadence".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" vēsta festivāla rīkotājs, fotogrāfs un žurnāla "Foto Kvartāls" redaktors Arnis Balčus, "Rīgas fotomēnesis" piedāvās mākslas un mūzikas programmu, kas būs tieša, brutāla, neracionāla, izaicinoša, sakrastiska, iedvesmojoša, uzskatot, ka tieši šāda māksla var palīdzēt glābt cilvēci no iznīcības.

2022. gada "Rīgas fotomēneša" programma tapusi iedvesmojas no dekadentiem no cita gadsimta, kas uzskatīja, ka mākslai nav jāapkalpo masu gaume, tā ir jāatbrīvo no pastāvošām konvencijām, racionālisma un loģikas, tai jabūt patiesai, radošai un jutekliskai. Festivāla programma aicina ne tikai ļauties impulsiem un baudai, bet arī pārdomām par mūsu vērtībām, morāles normām, mākslinieka lomu šajā laikmetā un Rietumu sabiedrības attīstības virzienu, vēsta Balčus.

"Rīgas fotomēneša" izstādes un pasākumi norisināsies neatkarīgajās pilsētas galerijās, kas darbojas ārpus konvencionālās institucionālās vides.

Festivāls sāksies 23. maijā pulksten 19 ar mākslinieces Elīnas Semanes izstādes "Mic Drop" atklāšanu kultūrvietā "Masa" (Alauksta ielā 7A). Izstāde, kuras autore ir arī šī gada festivāla kuratore, izmanto atsauces uz Frīdriha Nīčes kritisko nostāju par labā un ļaunā jēdzienu nošķīrumu, aicinot pārvērtēt vispārpieņemtos priekšstatus par vērtībām un morāles normām.

24. maijā pulksten 18 "Dom" galerijā (Ģertrūdes ielā 115) atklās Ievas Stalšenes personālizstādi "Nevainība", kas runās par cilvēka dabisko procesu – nevainības zaudēšanu, bet pulksten 20 bārā/grāmatnīcā "Bolderāja" (Avotu 29) – Evijas Ābramas gleznu izstādi "Live Poop Die", kas tiecas uzdot jautājumu – kas ir sūdīga māksla?

Foto: Evija Ābrama

25. maijā kultūrtelpā "Smilga" (Eduarda Smiļģa ielā 34A) durvis vērs igauņu mākslinieka Alekseja Gordina personālizstāde "Es pārdevu divas gleznas, bet nekļuvu laimīgāks", kurā viņš runā par mākslinieka morālajiem izaicinājumiem, saskaroties ar mākslas pasaules komercializāciju, liekulību un nevienlīdzību.

Savukārt 26. maijā Pulksten 17.30 "M/Galerijā" (Briāna ielā 9) atklās jaunās fotogrāfes Annas Dzērves erotisko fotogrāfiju izstādi "Red Velvet", bet pulksten 19 "Tu jau zini kur" izstažu zālē Tallinas kvartālā sāksies "Fotomēneša" starptautiskā grupas izstāde "Dekadence", kurā piedalās Dmitrijs Gerasimovs (Igaunija), kurš pazīstams ar mūziķa Tommy Cash sirreālā vizuālā tēla veidošanu fotogrāfijās, ekspresīvais gleznotājs Tobiass Kleins (Vācija), kā arī sabiedrībā pretrunīgo reakciju raisošie Latvijas mākslinieki Envija, Elīna Semane, Lī Čepmans, Roberts Brastiņš un Ieva Stalšene. 27. maijā pulksten 18 Rīgas augstākajā galerijā būs iespējams ielūkoties Lindas Vilkas dzīvoklī, kur notiks izstāde "Drupaču revolūcijas, vakardienas rezolūcijas".

Kā vēsta Balčus, no 26. līdz 27. maijam koncertzālē "Tu jau zini kur" norisināsies "Dekadences mūzikas festivāls", kurā piedalīsies Latvijas eksperimentālās, metāla, panku, noise mūzikas grupas, kā "Tesa", "Batra", "Svēte", "Uguns", "Pauls Raimonds", "+K+M+B", u.c. Programmā izvēlētā mūzika ar savu tiešumu, brutalitāti un skaņu kodolīgi papildina festivāla šī gada tēmu, norāda festivāla rīkotājs.

Foto: Dmitrijs Gerasimovs

"Lai arī mūzika "Fotomēneša" programmā ir dažāda, tos visus vieno dekadentiskais gars. Šī mūzika rosina instinktīvo pasauli, kas vairs nav racionāli izskaidrojama. Tā ir eksperimentāla, netipiska, autentiska, un, to klausoties, tev ir iespēja nokļut tuvāk īstajam "es", "saka Rīgas Fotomēneša direktors Arnis Balčus, bet festivāla kuratore, māksliniece Elīna Semane ir daudz lakoniskāka: "Programmā ir tikai tās grupas, kas mani seksuāli uzbudina."

Festivāla izstādes norisināsies līdz 22. jūnijam, kad paredzēti arī noslēguma pasākumi. Ieeja uz pasākumiem ir bez maksas. Pilna programma pieejama "Rīgas fotomēneša" mājaslapā.