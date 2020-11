Būs skatāma Rasas Jansones personālizstāde 'Trīs kārtas un vēl deserts'

Rasas Jansones jaunākā personālizstāde "Trīs kārtas un vēl deserts" būs apskatāma "Kamergalerijā" no 2020. gada 28. novembra līdz 2021. gada 20. janvārim.

Ekspozīciju veido jauns deviņu kolāžu cikls, kurā apvienota eļļas glezniecība un no krāsainajiem žurnāliem izgriezti attēli. Pavasara ārkārtējās situācijas laikā, kad kustība ārpus pārtikas veikaliem un aptiekām bija ierobežota, māksliniece sāka izgriezt attēlus no mājās atrodamajiem žurnāliem – nu jau bankrotējuša kulinārijas žurnāla "Četras Sezonas" un "National Geographic". Pārsteidzoši, cik daudz šajos izdevumos bija atrodamas kosmētisko līdzekļu un luksuspreču smaidīgās reklāmu sejas. Estētiski izsmalcināti ir iespējams nodrukāt gan mandeļu piena kokteili, gan tropu mežu, un vienmēr – sievietes seju; tad to visu kopā ievākot možā aicinājumā uz veselīgu dzīvesveidu.

Kolāžas eksponētas, apvienojot ikonas un vientuļi izgaismota virtuves skapīša estētiku, kā arī iekļaujot to “Kamergalerijas” aizkulišu daļu, kas citkārt galerijas apmeklētājiem bijusi neredzama.

Rasa Jansone ir pazīstama kā gleznotāja un instalāciju māksliniece. Nereti izmanto savā mākslā tekstus, regulāri publicējas Latvijas kultūras periodikā.

Kuratore: Ieva Nagliņa. Izstādes uzbūve: “Ah! Oh! “.

Izstādes virtuālā atklāšana piektdien, 2020. gada 27.novembrī 18:30 “Kamergalerijas” Facebook lapā.

Rasas Jansones izstāde, kas būs skatāma līdz 2021.gada 20.janvārim ir noslēdzošā ciklā "2x2=5", kas aizsākās ar Maijas Dragūnes un Imanta Krepica izstādi “Leģendāra saruna” un turpinājās ar Aijas Bley darbu izstādi “Zero waste”.

“Kamergalerija” ir izstāžu platforma, kur galvenā loma pieder grafikai. Tā atrodas 11. novembra krastmalā 35, Mākslinieku nama 5. stāvā, 81. telpā.