'Būt drošībā ir bīstami' – izziņota 'Survival Kit 11' programma

Iedvesmojoties no pārdomām par drošību, kādu pazinām pirms pandēmijas, ikkgadējā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit tēma ir "Būt drošībā ir bīstami". Starptautiskajā izstādē piedalīsies 29 ārvalstu un Latvijas mākslinieki no 16 valstīm.

Kā "Delfi" informēja festivāla rīkotāji no Latvijas Laikmetīgās mākslas centra, ievērojot visus drošības pasākumus, "Survival Kit" norisināsies no 4. septembra līdz 4. oktobrim Rīgā, bijušajā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkā Tērbatas ielā 75.

Festivāla programmas kuratore šogad ir Katja Krupeņņikova no Maskavas. Viņa aplūko drošības jēdzienu no dumpinieciska skatu punkta. Tas kritiski vērtē norises, kas ierobežo individuālo un sociālo attīstību, uzdodot jautājumu: cik daudz vardarbības ietver drošības diskurss? Izstādē tiks pētīts, vai iespējams mainīt pieņēmumus par drošības jēdzienu, no jauna mēģinot savienot drošību ar tādām praksēm kā mīlestība, kopība, savstarpējs atbalsts, uzmanība, rūpes vienam par otru un par apkārtējo vidi. Uzdotie jautājumi ir svarīgāki nekā jebkad agrāk: kas ir drošības pamatā? Kāpēc drošība reizēm ir bīstama? Kāpēc drošības pasākumu ieviešana reizēm izraisa piespiestības, nervozitātes, baiļu, apdraudētības, nedrošības sajūtu?

Starptautiskajā izstādē piedalīsies 29 ārvalstu un Latvijas mākslinieki no 16 valstīm: Aleksiss Destops (Alexis Destoop), Alevtina Kahidze (Alevtina Kakhidze), Anna Dasoviča (Anna Dasović), Apparatus 22, Džeimss Braidls (James Bridle), Emma Vulfa-Ho (Emma Wolf-Haugh), Envija, Evita Goze, Evita Vasiļjeva, Imogena Stidvortija (Imogen Stidworthy), Jazans Halili (Yazan Khalili), Johans Grimonprē (Johan Grimonprez), Katarīna Piraka-Siku (Katarina Pirak Sikku), Katrīna Neiburga, Klāra Šelstrēma un Tobiass Felds (Klara Källström & Thobias Fäldt), Līga Spunde, Marta Tuomāla (Marta Tuomāla), Muhammads Ali, Omars Mismars, PEROU, Pilvi Takala, Poļina Kaniss (Polina Kanis), Roberts Gabris, Sabian Baumann, Sabian Baumann un Karina Mihalski, Saskija Holmkvista (Saskia Holmkvist), Sauli Sirviē (Sauli Sirviö), Sigrida Vīra (Sigrid Viir), Silje Figenšū Toresena (Silje Figenschou Thoresen).

Festivāla laikā apmeklētāji būs aicināti uz publiskās programmas "Kommunalka-Community" pasākumiem, kas norisinās gan festivāla telpās, gan ārpus tām kā raidījumu cikls "Radio Naba". Nosaukums "Kommunalka-Community" iezīmē jautājumus un problēmas, kas Latvijā pastāv, veidojot iekļaujošu sabiedrību. Kopā ar uzaicinātajiem viesiem organizatori mēģinās saprast problēmas, raisīt diskusijas un meklēt risinājumus iekļaujošākas nākotnes sabiedrības veidošanā. Publisko programmu veidos pikniki ar māksliniekiem, diskusijas un darbnīcas, performances, kā arī pasākumi ģimenēm ar bērniem.

Pasākumu norises laikā tiks gādāts par apmeklētāju drošību, kā arī ievēroti valstī noteiktie regulējumi publisku pasākumu norisei.

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit", ik gadu piesaistot vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, ir viens no vērienīgākais ikgadējais laikmetīgās mākslas notikums Baltijā kopš 2009. gada. Tas radās kā reakcija uz ekonomiskās krīzes skarto Latviju ar mērķi rosināt sabiedrību reaģēt uz pārmaiņām mūsdienu pasaulē un pārdomāt dažādas izdzīvošanas stratēģijas.

"Survival Kit" organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, kas ir lielākā Latvijas laikmetīgās mākslas institūcija, starptautisku un nacionāla mēroga mākslas notikumu kurators un producents. Kopš 1993. gada tas pēta un veido laikmetīgās mākslas procesus Latvijā un starptautiski, lai provocētu kritisku refleksiju par mūsdienu sabiedrības jautājumiem.