Čērčila nozīmīgākā glezna pārdota izsolē par septiņiem miljoniem mārciņu

Lielbritānijas ekspremjera Vinstona Čērčila nozīmīgākā glezna ar Marokas pilsētas Marrākešas skatu pirmdien, 1. martā, tika pārdota izsolē Londonā par septiņiem miljoniem britu mārciņu (astoņiem miljoniem eiro), pārspējot prognozes.

Čērčils, kurš bija arī mākslinieks, radīja eļļas gleznu "The Tower of the Koutoubia Mosque" ("Kutubijas mošejas tornis"), kad viņš 1943. gadā Otrā pasaules kara laikā apmeklēja Marrākešu.

Viņš uzdāvināja šo gleznu toreizējam ASV prezidentam Franklinam Rūzveltam dzimšanas dienā. Vēlāk glezna mainīja īpašniekus, un līdz pirmdien notikušajai izsolei tā piederēja Holivudas aktrisei Andželīnai Džolijai.

Izsoļu nams "Christie's" nosauca šo gleznu par "Čērčila nozīmīgāko darbu" un atzīmēja, ka tā ir vienīgā ainava, ko viņš uzgleznojis Otrā pasaules kara laikā.

Vairāksolīšanā, kas lielākoties notika pa telefonu, gleznas cena sasniedza septiņus miljonus mārciņu, ievērojami pārsniedzot pirmsizsoles novērtējumu - no pusotra miljona līdz 2,5 miljoniem mārciņu.

"Christie's" tviterī pavēstīja, ka gleznas cena kopā ar komisijas maksu bija 8,2 miljoni mārciņu (9,5 miljoni eiro).

Izsolē tika pārdotas vēl divas Čērčila gleznas. Visi trīs darbi kopā tika nosolīti par 9,43 miljoniem mārciņu (10,9 miljoniem eiro).

Čērčils, kurš pirms iesaistīšanās politikā veidoja virsnieka karjeru armijā, sāka gleznot samērā vēlu – 40 gadu vecumā.

Marrākeša Čērčilam iepatikās 20. gadsimta trīsdesmitajos gados, kad lielākā daļa Marokas bija Francijas protektorāts. Viņš 23 gadu laikā viesojās Marokā sešas reizes.