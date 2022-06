Cēsīs būs cilvēkiem ar redzes traucējumiem piemērotā izstāde

Vidzemes koncertzālē "Cēsis" no 9. jūnija būs pieejama multimediālā izstāde "Neredzamās dzīves". Kā norāda organizatori, izstādē ar attēlu saturu var iepazīties klausoties audio aprakstus jeb tiflo komentārus, bet telpā orientēties palīdzēs taktilās zīmes.

Piecpadsmit fotogrāfi no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem Cēsīs un kuratori Līgu Lindenbaumu radījuši multimediālu izstādi "Neredzamās dzīves". Tā vēsta par Cēsīs dzīvojošiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ar dokumentāliem, metaforiskiem un poētiskiem paņēmieniem tiek atklāta varoņu ikdiena. Izstādi papildina skaņu celiņš – fotogrāfijās redzamo personu skaņu ieraksti un fragmenti no intervijām. Pieejami arī īpaši sagatavoti audio komentāri, kas paredzēti cilvēkiem ar funkcionāliem redzes traucējumiem. Izstādi producē Ruckas mākslas fonds. Tā ir apskatāma bez maksas līdz 2022. gada 14. augustam Vidzemes koncertzālē "Cēsis".

Par izstādes pieejamību stāsta producente Agnese Zviedre: "Izstādē ar fotogrāfijās redzamo ir iespējams iepazīties, klausoties audio aprakstus. Skatoties uz attēlu, mēs pamanām objektus, to atrašanās vietu, kontekstu, mākslinieciskos risinājumus, nolasām simbolus."

Tiflo komentāru tekstus rakstījusi dzejniece Evelīna Andžāne, kā arī Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvji konsultēja un sniedza savus ieteikumus. Tiflo komentāri pievērš uzmanību detaļām, kuras attēlā var nemanīt.

Tiflo komentāri tika izstrādāti sadarbībā ar tehnoloģiju lokalizācijas uzņēmumu"Tilde". Pielietojot balss sintēzes tehnoloģiju, rakstītais teksts tika pārvērsts balsī. Tildes izstrādātā teksta–runas sistēma (TTS) parastu tekstu pārvērš runā, tādējādi dodot iespēju cilvēkiem ar redzes grūtībām lietot datorprogrammas, pārlūkot internetu un sazināties, izmantojot e-pastu, kā arī uztvert izstādē eksponētos attēlus.

"Kopā ar izstādes komandu projekta tapšanas laikā atklāju jaunu pasauli, jo līdz šim par neredzīgo un vājredzīgo cilvēku kopienu zināju ļoti maz. Atskārtām, ka redzes traucējumi ir plašs spektrs ar dažādām redzes grūtībām. Tikai daļa kopienas ir pilnībā neredzīga, citi spēj redzēt konkrētos leņķos vai attālumos, uztvert gaismu, apjomus un pat lasīt tekstu, ja tas ir pareizi pasniegts. Šīs zināšanas centāmies izmantot izstādes iekārtojuma un dizaina izstrādē," stāsta izstādes kuratore Līga Lindenbauma.

Izstādei darbus veidojuši fotogrāfi Boriss Abramovičs (Boris Abramović, RS), Elīne Buka (LV), Irēna Čučkoviča (Irena Čučković, RS), Aleksandra Drečuna (Aleksandra Drečun, ME), Paulis Jakušonoks (LV), Sāra Kecmana (Sara Kecman, RS), Stefans Kosanovičs (Stefan Kosanović, RS), Monta Krūze (LV), Duško Miljaničs (Duško Miljanić, ME), Ana Mitroviča (Ana Mitrović, ME), Darko Sretiks (Darko Sretic, RS), Eva Strazdiņa (LV), Nada Vojinoviča (Nada Vojinović, ME), Nicole Lee Zvaigzne (LV), Milošs Zvicers (Miloš Zvicer, ME).