Cēsu 'Brūzī' atklās laikmetīgās mākslas izstādi 'Stop Making Sense'

No 7. augusta līdz 27. septembrim zinātnes un mākslas centrā "Brūzis" Cēsīs būs apskatāma JCE Biennāles 2019 – 2021 "Eiropas jaunrade" laikmetīgās mākslas izstāde "Stop Making Sense". Tajā būs redzami mākslas darbi, ko veidojuši 55 mākslinieki no septiņām valstīm, portālu "Delfi" informē organizatri no Vides risinājumu institūta (VRI).

Laikmetīgās mākslas izstāde JCE Biennāle 2019 – 2021 Cēsīs viesosies jau trešo reizi. Šī gada izstādē būs apskatāmi laikmetīgās mākslas darbi, ko veidojuši 55 jaunie mākslinieki no septiņām Eiropas valstīm: Francijas, Dānijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles, Latvijas un Rumānijas.

Par izstādes vadmotīvu Latvijā izvēlēts vēstījums Stop Making Sense" atsaucas uz pasaulē šobrīd valdošo apjukumu un laikmetīgās mākslas tendenci iegrimt padziļinātās interpretācijās. Kuratori Tīna Pētersone un Alberto Di Gennaro iezīmē savu redzējumu: ""Stop Making Sense" ir atbildes reakcija neskaidrībai, kas pēdējos mēnešos kļuvusi par normālu ikdienas sastāvdaļu. Kad pasākuma plānus no "Došos" nākas pārcelt uz "Varbūt", drīz vien tiekot atceltam pašam notikumam, top skaidrs, ka plānot nav jēgas, jo šādu lēmumu pieņemšana sniedzas krietni tālāk par indivīda ietekmes lauku. Tā vietā "Stop Making Sense" ir mudinājums atteikties no pieņēmumiem, ko esam raduši formulēt, veidot un uzturēt vien ar prāta palīdzību. Redzēt skaidri. Bez izlikšanās, ka tam ir kāda jēga."

JCE Biennālē 2019-2021 Latvijas delegāciju pārstāv septiņi mākslinieki: Annemarija Gulbe (attēlā), Elīna Semane, Luīze Rukšāne, Sabīne Vernere, Santa France, Krišs Zilgalvis, Krišjānis Elviks un kuratore Tīna Pētersone. Izstādes atklāšanā Monrūžā, Francijā starptautiska mākslas profesionāļu žūrija izvēlējās perspektīvākos no māksliniekiem, pasniedzot tiem Grand Prix balvas, kurās ietilpst apmaksāta sešu mēnešu rezidence Parīzē un stipendija. Divus no trim piešķirtajiem apbalvojumiem saņēma Latvijas delegācijas pārstāves – Santa France un Annemarija Gulbe. Īpašu novērtējumu un specbalvu, apmaksātu rezidenci Parīzē, saņēma arī māksliniece Sabīne Vernere.

Ar Latvijas delegāciju un citu valstu māksliniekiem iespējams iepazīties šeit.

Starptautiskās žūrijas prezidente, Šveices mākslas galerijas "Galerie Laurence Bernard" direktore, Odrija Teičmane uzsvēra: "Latvijas delegācija šogad uzrādījusi īpaši augstu sniegumu, demonstrējot svaigu skatījumu un aktualitāti kā darbu naratīvos, tā izvēlētajos medijos."

Laikmetīgās mākslas biennāle JCE Biennāle 2019-2021 tika izveidota 2000. gadā Parīzes piepilsētā Monrūžā ar mērķi sniegt atspēriena iespējas jaunās paaudzes māksliniekiem un veicināt viņu atpazīstamību Eiropas un pasaules mērogā. Biennālē piedalās valstis, kas apņēmušās stimulēt laikmetīgās mākslas un kultūras norises. Pateicoties kuratora Alberto Di Džennaro un Kaņepes kultūras centra vadītāja Dāvja Kaņepes iniciatīvai, JCE biennāle nonāca Latvijā. Divu gadu laikā biennāles izstāde apceļo iesaistīto valstu galerijas un mākslas centrus, pavisam kopā mērojot 5850 kilometru. Zinātnes un mākslas centrs "Brūzis" ir jau trešā biennāles izstādes pieturas vieta. Pēc tam tā dosies uz Klužu-Napoku Rumānijā.

Latvijas dalību JCE biennālē vada Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar scenogrāfu un kuratoru Alberto Di Džennaro.

Izstāde būs apskatāma no 2020. gada 7. augusta līdz 27. septembrim zinātnes un mākslas centrā "Brūzis", Lenču iela 11, Cēsis. Izstāde norises laiki: trešdiena – svētdiena no pulksten 12.00 līdz 20.00.