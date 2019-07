Cēsu Mākslas festivālā – 'Trio Palladio', kino pie Gaujas un zīmēšanas nodarbība bērniem

Cēsu Mākslas festivāla trešajā nedēļas nogalē varēs dzirdēt izcilo kameransambli "Trio Palladio" un klarnetistu Gunti Kuzmu, vakara turpinājumā – naksnīgs kino pie Spoguļklintīm ar filmu "Kalns sauc", bet svētdien – izglītojoša zīmēšanas nodarbība mazākajiem festivāla apmeklētājiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Egija Saļņikova.

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 20.00, Koncertzālē "Cēsis" varēs dzirdēt "Trio Palladio" –visaugstākās klases kameransambli, kurā spēlē trīs Lielās mūzikas balvas laureāti – vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis Zariņš. Viņi spēj apvērst mūsu priekšstatus par ikkatru opusu, pie kā vien ķeras ar pamatīgu iedziļināšanos un degsmi. Šajā programmā, kuras centrā likts latviešu komponists Tālivalds Ķeniņš, kopā ar trio pianistu Reini Zariņu uzstāsies viens no Latvijas labākajiem kamermūziķiem – klarnetists Guntis Kuzma.

Tālivaldis Ķeniņš savulaik teicis, ka pirmie komponisti, kas viņam jau agros gados dziļāk iekrituši sirdī, esot Johans Sebastians Bahs un Roberts Šūmanis. Tāpēc iederīgi, ka šajā programmā abi meistari – Šūmanis un Ķeniņš – likti vienkop. Viņus lieliski papildina Dace Aperāne – dzimtenes un aizjūras latviešu mūzikas aprites neaizstājama vienotāja – ar savu Otro klaviertrio, ko visprecīzāk raksturo apakšnosaukums "Fantāzija".

No Tālivalža Ķeniņa koncertā varēs dzirdēt mocartisko etīdi "Die Zauberklarinette" klarnetei solo, slavenās "Sarunas ar dzimteni", kam Ķeniņš par pamatu licis sava vēstuļdomubiedra Imanta Zemzara opusu "Patiesība", un "Parafrāzi par Roberta Šūmaņa tēmu" klavierēm solo.

No Roberta Šūmaņa devuma skanēs "Trīs fantāzijskaņdarbi" un Otrais klaviertrio, kurā Šūmanis citē pats savu dziesmu par brīnišķo tēlu, kas noslēpts dziļi sirdī, – šī mīlošā sirds klusi dzied senu dziesmu, kas trauc pie tevis vēja spārniem. Smalks kamermūzikas paraugs ar tehniski meistarīgi savītām un vienlaikus cilvēciski vienkāršām trim instrumentālām balsīm, kas sien mūsu uzmanību kā gudra un mūžīga domubiedru saruna.

Sestdienas vakara turpinājumā, pulksten 22.00, pie Spoguļklintīm notiks nu jau trešais brīvdabas kino programmas "Kalni" seanss. Izrādīs režisora Luisa Trenkera filmu "Kalns sauc" ("Der Berg ruft", 1939, Vācija). Itāļu alpīnists Žans Antuāns Karels vēlas būt pirmais cilvēks, kas uzkāpis Materhorna virsotnē. Viņš iepazīstas ar britu alpīnistu Edvardu Vimperu, un, tā kā kāpiens ir ļoti grūts, viņi nolemj to darīt kopā. Taču vienošanās izjūk, un abi vīri kļūst par sāncenšiem – viņi dodas iekarot virsotni vienā un tajā pašā dienā, 1865. gada 13. jūlijā, ar divām dažādām komandām. Karels no Itālijas puses, bet Vimpers no Šveices puses. Vimperam ar sešu cilvēku komandu – Čārlzu Hadsonu, Duglasu Hedovu, lordu Frānsisu Duglasu un gidiem: Mišelu Kro un tēvu un dēlu Taugvalderiem – tas arī izdodas. Līdz notiek nelaime.