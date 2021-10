Daugavgrīvas cietoksnī atklās lielformāta fotogrāfiju izstādi 'Bruņurupuču sala'

Sestdien, 23. oktobrī, Daugavgrīvas cietoksnī festivāla "Komēta" rīkotāji atklās Paula Jakušonoka lielformāta fotogrāfiju izstādi "Bruņurupuču sala".

Ar šo izstādi festivāls "Komēta" arī piesaka pārtraukumu savā darbībā – līdz brīdim, kamēr Daugavgrīvas cietoksnis nenonāks rīcībspējīgas institūcijas rokās, kura spēs īstenot šī kultūras pieminekļa sociālo un kulturālo potenciālu, festivāls cietoksnī vairs netiks organizēts.

Izstādes apmeklējums ir gara pastaiga, kas "bruņurupuča nesteidzībā: aizņem vairākas stundas, tā par izstādi portālam "Delfi" vēsta rīkotāji. Katra attēla izvietojums sakrīt ar vietu, kurā fotogrāfs ir nolēmis attiecīgo mirkli iemūžināt dažādos festivāla Komēta norises gados (2016 - 2020). Lai gan šīs bildes ir uzņemtas reportāžas manierē, pārsvarā bildēs attēlotie cilvēki ir nesteidzīgi un atvērti. Fotogrāfam veidojas tik nepiespiestas attiecības ar saviem varoņiem, jo arī viņš pats ir piedalījies festivālā kā mūziķis, ir uzaudzis cietokšņa apkaimē un to pazīst kā savu kabatu.

"Izstādē ir aplūkojamas 30 fotogrāfijas, tieši tik gadu, cik ir izstādes autoram Paulim Jakušonokam, un arī precīzi tik gadu, cik Daugavgrīvas cietoksnis meklē savu "bruņurupuci", kas to pabalstīs. Cietoksnis vairākus gadsimtus ir sargājis Rīgu un tās iedzīvotājus no militāriem uzbrukumiem, bet šobrīd tam pašam ir nepieciešama mūsu aizsardzība. Lai gan Daugavgrīvas cietoksnis ir valstiskas nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības nr. 6606), tas joprojām lēni un, šķiet, izmisīgi gaida sava likteņa pavērsienu. Viens no festivāla "Komēta" mērķiem bija iezīmēt Daugavgrīvas cietoksni kā ideālu vietu kultūras notikumiem. Tā ir dabas ieskauta vieta ar fantastisku kultūrvēsturisko mantojumu, tā ir plaša teritorija, kurā pietiek vietas vairākiem tūkstošim apmeklētāju. Galu galā, tā ir sala uz salas. Piecu gadu darbības rezultātā varam secināt, ka vienīgais, kas cietokšņa ainavā ir iztrūkstošs – tas ir cilvēks," stāsta izstādes kurators Dāvis Kaņepe.

Daugavgrīvas cietoksnis ir viens no nozīmīgākajiem pilsētbūvniecības pieminekļiem Rīgā, vienīgais zvaigznes formas cietoksnis Latvijas teritorijā, kurš ir saglabājies no 17. gadsimta. Daugavgrīvas cietokšņa apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tomēr vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā cietoksnis un tam pieguļošā teritorija (šobrīd valsts publisko aktīvu apsaimniekotāja "Possessor" pārvaldībā) neveiksmīga privatizācijas procesa un nepietiekamas valstiskas ieinteresētības dēļ nav tikusi izmantota atbilstoši tās attīstības potenciālam – šo iemeslu dēļ ar katru gadu cietokšņa stāvoklis ļoti strauji pasliktinās.

Festivāls "Komēta" aicina izstādi apmeklēt, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus – vienas mājsaimniecības ietvaros, sociāli distancējoties izstaigāt visas brīvdabā atrodamās fotogrāfiju lokācijas, izstādes apmeklēšanu padarot par garu pastaigu svaigā gaisā.

Izstādi apmeklēt varēs no 23. oktobra līdz 28. novembrim, sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 16. Ieeja bez maksas. Ar plašāku informāciju par izstādi var iepazīties festivāla mājaslapā.

Paulis Jakušonoks ir fotogrāfs, kas pārsvarā strādā analogā melnbaltajā fotogrāfijā. Absolvējis ISSP Fotogrāfijas skolu, kā arī mācījies pie vecmeistara Andreja Granta. Darbojas kopš 2009. gada. Šī ir fotogrāfa 3. personālizstāde.

Festivāls "Komēta" radās 2016. gadā kā ideja par kultūras notikumu, kurā mūzika, māksla un cilvēki ir līdzsvarā ar dabu. Nemainīgi svarīgs festivāla Komētas uzstādījums ir atbildība un rūpes par vidi, un tās ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Festivāls ir nekomerciāls un tā mērķis nav gūt peļņu.