Demjens Hērsts neparastā mākslas akcijā grasās sadedzināt tūkstošiem savu gleznu

Britu mākslinieks Demjens Hērsts septembrī plāno īstenot unikālu mākslas projektu, kura ietvaros sadedzinās vairākus tūkstošus gleznu, lai vērstu uzmanību uz mākslu kā valūtas līdzekli, raksta "Guardian".

Projektu "The Currency" jeb "Valūta" Hērsts aizsāka jau 2016. gadā, kad radīja 10 000 unikālu no punktiem veidotu eļļas gleznu un katru no tām saistīja ar atbilstošu NFT žetonu. Šie darbi pēc tam tika pārdoti par 2000 ASV dolāriem gabalā, un pircējiem tika dota iespēja paturēt NFT žetonus vai samainīt pret fiziskajām gleznām. "Pircējs nevar paturēt abus. Šī apmaiņa ir vienreizējs process, tāpēc izvēlieties rūpīgi," toreiz brīdināja mākslinieks.

24 stundas pirms noteiktā izvēles termiņa beigām 4180 cilvēki bija izvēlējušies samainīt NFT žetonus pret gleznām, tikmēr pārējie 5820 izlēma paturēt NFT žetonus. Abos gadījumos alternatīvā mākslas darba versija tiks iznīcināta, un tas attiecas arī uz fiziski radītajām gleznām, ko Hērsts savā Londonas galerijā gatavojas sadedzināt katru dienu, sākot no šī gada 9. septembra.

Demjens Hērsts, kurš pagājušā gadsimta 90. gados kļuva ievērojams kā viens no grupas "Young British Artists" dalībniekiem un izpelnījās slavu ar provokatīvām un ekscentriskām laikmetīgās mākslas instalācijām, tostarp formaldehīdā iekonservētu haizivi un govi, 2020. gadā tika atzīts par Apvienotās Karalistes turīgāko mākslinieku ar vairāk nekā 315 miljoniem mārciņu lielu finansiālo vērtību.