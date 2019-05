Dižāko darbu izlase: Trakajam ģēnijam Salvadoram Dalī – 115

Šajā dienā, proti, 11. maijā, tieši pirms 115 gadiem pasaulē nāca viens no slavenākajiem cilvēkiem mākslas vēsturē – sirreālisma gleznotājs Salvadors Dalī, kuru atceras ne tikai par viņa radošo vērienu, kas aptvēra glezniecību, tēlniecību, dizainu, scenogrāfiju un kino, bet arī par ekstravaganto personību, ikoniskajām ūsiņām un neprātīgo skatienu.

Pašpasludinātais lielummāns Dalī radīja izteikti personīgas gleznas, kas ir lieliska augsne freidiskās psihoanalīzes piekritējiem. "Iespējams, Dalī ir pirmais, kas pilnībā atver prāta logus," par viņa daiļradi 1929. gadā izteicās sirreālistu līderis Andrē Bretons, lai gan pēcāk katalāņu ģēniju no kustības izslēdza.

Dalī apsēstība ar seksuāla rakstura neirozēm un mirstības jautājumu līdztekus viņa neparastajai fobijai no sienāžiem bija viņa sirreālisma gleznotāja ampluā kodols, ko papildināja akadēmiska stila un avangarda kombinācija. Gan mākslā, gan dzīvē Dalī kāpa pāri vispārpieņemtajam un konvencijām, radot arvien jaunu māksliniecisko valodu un metodes, un dziļāk gremdējoties cilvēka psiholoģijas dzīlēs.

Austriešu psihoanalītiķa Zigmunda Freida teorijas bija svarīgs sirreālistu daiļrades aspekts, taču jo īpaši Dalī, kura ģimenes dzīve bija perfekts psihoanalītiķa dīvāniņa materiāls. Salvadors savu vārdu ieguva, "pārmantojot" to no sava brāļa, kurš nomira deviņus mēnešus pirms Dalī piedzimšanas, jo vecāki uzskatīja, ka Dalī ir mirušā brāļa reinkarnācija. Mākslinieku nekad nepameta sajūta, ka mīl nevis viņu, bet gan mirušā brāļa piemiņu. Savukārt tad, kad Dalī bija pusaudzis, viņa māte nomira no vēža, bet pēc četriem gadiem viņa tēvs apprecēja mirušās sievas māsu.

Radošo pilnbriedu Dalī sasniedza pēc tam, kad bija sastapis savu mūža mīlestību, mūzu, dvēseles radinieci un sirdsdraugu Galu, kura pēc 12 gadu laulības pameta vīru dzejnieku Eiženu Polu Grandelu. Galas mīlestības iedvesmots, Dalī no mazpazīstama gleznotāja ātri vien kļuva par mākslas ikonu ar tikai sev vien raksturīgu rokrakstu un arī untumiem. Kad Dalī mīļotā 1982. gadā nomira, dzist sāka arī viņš pats. Mākslinieks zaudēja interesi gan par pasauli, gan sevi, un katru dienu devās uz kapsētu apciemot savu ideālo, taču nu jau mirušo sievieti.

1989. gada 23. janvārī 84 gadu vecumā Dalī pievienojās Galai. Pēc paša lūguma viņš tika apglabāts kapenēs, kas atrodas zem viņa teātrmuzeja Figaresā. Tas ir ielas otrajā pusē Svētā Pētera baznīcai, kurā viņu kristīja, iesvētīja un izvadīja, ka arī puskilometra attālumā no mājas, kurā piedzima.

Taču Dalī slava turpina dzīvot arvien, liekot lauzīt galvas, meklēt un skaidrot tajos apslēptos groteski sapņainos vēstījumus. "Vienīgā atšķirība starp mani un trako ir tāda, ka es neesmu traks," skan viņa slavenais citāts. Izceļot šī ekstravagantā cilvēka pienesumu mākslas pasaulei, piedāvājam iepazīties ar 10 zīmīgām viņa gleznām.