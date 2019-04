DMDM būs zinātniska konference 'Magdalēna Abakanoviča. Māksla un dzīve'

Ievadot izstādi "Magdalēnas Abakanovičas Visumā. Tekstils un tēlniecība", kas būs skatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, otrdien, 9. aprīlī, no pulksten 11.00 līdz 14.30 Mākslas muzejā Rīgas birža, Doma laukumā 6, norisināsies starptautiska zinātniskā konference "Magdalēna Abakanoviča. Māksla un dzīve" ar Polijas un Latvijas speciālistu līdzdalību, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Magdalēna Abakanoviča (Magdalena Abakanowicz, 1930–2017) ir viena no pasaulē vispazīstamākajām Polijas māksliniecēm. Izcilā meistare vienlīdz aktīvi strādāja tekstila, tēlniecības, glezniecības un zīmējuma jomā, tomēr nozīmīgākās reformas 20. gadsimta 60. gadu sākumā viņa īstenoja tekstilmākslā, apzināti atbrīvojot to no lietišķi dekoratīvajām funkcijām. Autores telpiskās kompozīcijas – abakani – pilnīgi mainīja priekšstatu par tekstila plastiskajām iespējām un izmantojamo materiālu loku, kas kopumā atstāja milzīgu iespaidu uz nozares tālāko attīstību. Būtisku ieguldījumu Magdalēna Abakanoviča devusi arī tēlniecībā. Viņa bija viena no pirmajām, kas sāka darināt abstrahētu cilvēku un dzīvnieku atveidus no mīkstiem, ar sveķiem piesūcinātiem materiāliem, īpašu uzmanību veltot mākslas darba un vides attiecībām.

Izstādē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM; Skārņu ielā 10) no šā gada 11. aprīļa līdz 30. jūnijam būs reprezentēti 15 Magdalēnas Abakanovičas objekti – lielformāta telpiskās tekstilijas un skulptūru grupas – no vairākiem Polijas muzejiem un mākslinieces darbnīcas, kas lieliski raksturo Abakanovičas stilu, vērienu un novatorisko metodi.

Māksliniece nesen aizgāja mūžībā, un viņas radošā mantojuma popularizācijai un izpētei ir veltīta gan šī izstāde, gan zinātniskā konference ar Polijas un Latvijas speciālistu līdzdalību. Konferenci organizē LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Polijas Tēlniecības centrs Oroņsko, Ādama Mickēviča institūts Varšavā.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu, bez tulkojuma. Ieeja bez maksas.