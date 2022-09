Elizabeti II pieminot: labākie karalienes portreti no pasakas estētikas līdz pankam

Pirms nedēļas mūžībā aizgājusī karaliene Elizabete II kļuva par pirmo Britu monarhu, kas šogad atzīmēja savas valdīšanas platīna jubileju – 70 tronī pavadītus gadus. Kā viena no pasaules visu laiku ietekmīgākajām sievietēm Elizabete II bieži nonākusi arī mākslinieku uzmanības lokā, kas savos portretos centušies atainot dažādus skatījumus uz karalieni, visbiežāk tiecoties attēlot viņu kā simbolu daudz plašākiem kultūras un politikas strāvojumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kamēr pasaule joprojām turpina atvadīties no karalienes, piedāvājam aplūkot portāla "TheArtNewspaper" apkopoto sešu izcilāko Elizabetes II portretu izlasi.

Kļūšana par karalieni: Sesila Bītona "Queen Elizabeth II on her Coronation Day" (1953)

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Šajā klasiskajā karalienes Elizabetes II portretējumā viņa tērpta pilnā ceremoniālajā ietērpā, ar zelta kroni, scepteri un valstsābolu – mākslinieks Sesils Bītons piešķīris Elizabetes nozīmīgajai dienai teju pasakas noskaņu, ko papildina fonā uzgleznotā Henrija VIII jeb Lēdijas kapela Vestminsteras abatijā. Kā norāda "TheArtNewspaper" autore Luīza Buka, šāda spozme un greznība gleznā tika ietverta apzināti, lai uzmundrinātu drūmās pēckara Lielbritānijas ieskautos skatītājus. Vienlaikus šķiet, ka viss šis krāšņais ceremoniālais tērps gleznā aizēno pašu karalieni.

Barokāla stilizācija: Pjetro Annigoni "Queen Elizabeth II" (1955)

Foto: Vida Press

Šo ārkārtīgi stilizēto redzējumu uz britu karalieni itāļu māksliniekam Annigoni savulaik pasūtīja zivju un jūras velšu tirgotāju ģilde, un portrets joprojām ir apskatāms ģildes ēkā blakus Londonas tiltam. Annigoni, kuram šis nav vienīgais Elizabetes II portrets, to veidojis, imitējot renesanses un baroka stilu un glezniecības tehniku. Karaliene tajā attēlota gluži kā varone no kāda tolaik Lielbritānijā populārās Dafnes di Morjē romāniem, bet viņai fonā redzamā ainava vairāk atgādina gadsimtu mijas Toskānu, nevis 50. gadu Lielbritāniju. Glezna iemantoja lielu popularitāti, kad to 1955. gadā eksponēja britu Karaliskajā mākslas akadēmijā.

Pankroka karaliene: Džeimijs Rīds "God Save the Queen" (1977)

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Džeimija Rīda radītais vāciņš grupas "Sex Pistols" singlam "God Save the Queen", bez šaubām, ir viens no visu laiku ikoniskākajiem panku kultūras attēliem. Rīds savā darbā atļāvās deformēt klasisku karalienes melnbalto fotogrāfiju, ko uzņēmis galma fotogrāfs Pīters Gradžeons – aizstājot Elizabetes muti un acis ar grupas un singla nosaukumu. Tas bija vizuāls papildinājums grupas tekstam, kas pauda protestu pret valsti pārņēmušo haosu: "Dievs, sargi karalieni / viņa nav cilvēciska būtne / Nav nākotnes / Anglijas sapnī".

Ekspresīvs tuvplāns: Lisjēns Freids "Queen Elizabeth II" (2001)

Foto: Vida Press

Šis karalienes portrets ir viena no britu mākslinieka mazākajām gleznām, un visu tās kompozīciju veido karalienes seja ar mirdzošu 1820. gadā radītu dimantu diadēmu uz pieres (mākslinieks esot īpaši lūdzis viņu to uzlikt). Šis portrets nav karaļnama pasūtījums, Freids lūdza atļauju gleznot karalieni, kam viņa piekrita, un pēc tam mākslinieks atvēlēja gleznu Karaliskās mākslas kolekcijas fondam. Lai darbs taptu, karaliene pozēja māksliniekam vairāk nekā pusgadu ilgās gleznošanas sesijās.

Karaliskais esamības vieglums: Kriss Levins "Lightness of Being" (2004)

Foto: Vida Press

Krisa Levina darbs ir satriecošs karalienes portretējums pilnā ceremoniālajā ietērpā ar aizvērtām acīm – šķiet, ka Elizabete II šajā darbā izstaro baltu, transcendentālu gaismu. Šī glezna tapa kā papildinājums oficiāli pasūtītajam portretam, kurā karalienes acis bija vaļā. Lai radītu šo darbu, Levins izmantoja īpašu digitālu kameru, kas uzņēma fotogrāfiju sēriju, rotējot ap karalieni. Kamēr kamera tika atiestatīta jaunai uzņemšanas sesijai, Levins lūdza karalieni atpūsties, un tikai pēc tam secināja, ka attēlos iemūžinājis viņu ar aizvērtām acīm, pilnībā atslābušu.

Plastmasas kolāža: Hjū Loks "Koh-i-Noor" (2005)

Foto: Vida Press

Britu mākslinieks un tēlnieks Hjū Loks ir radījis daudzus darbus, kas attēlo Elizabeti II, un tie visi pauž viņa pretrunīgās attiecības ar britu monarhiju un nācijas koloniālo mantojumu. Loka skulptūrā izmantoti dažādi materiāli – galvenokārt lētas plastmasas rotaļlietas un bižutērija. Darba nosaukums ir saistīts ar tāda paša nosaukuma dimantu (tulkojumā "Gaismas kalns"), vienu no lielākajiem dimantiem pasaulē, kas tika pasniegts karalienei Viktorijai gadu pēc britu karaspēka veiktās Pundžabas provinces aneksijas 1849. gadā. Kopš 1937. gada šis dimants ir ievietots karalienes-mātes kronī un izstādīts Londonas Tauerā kopā ar pārējiem karaliskajiem dārgumiem.