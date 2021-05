Festivāls 'Survival Kit 12' šogad aicinās doties uz memoriālajiem muzejiem Rīgā

Jau divpadsmito gadu Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) rīko starptautisko laikmetīgās mākslas festivālu "Survival Kit". Šogad tas notiks vēl nebijušā formātā – tukšo ēku vietā apmeklētāji tiks aicināti doties uz memoriālajiem muzejiem Rīgā.

Kā informē organizatoru LLMC pārstāve Gundega Turnele, festivāla vietu izvēle palīdzēs atsegt arī tā tēmu, aicinot pievērst uzmanību individuāliem stāstiem kolektīvās atmiņas kontekstā un sabiedrības novecošanās jautājumiem. "Survival Kit 12" norisināsies no šā gada 3. septembra līdz 3. oktobrim.

Festivālu veidos Berlīnē dzīvojošās neatkarīgās kuratores Ovula Durmusoglu (Övül Ö. Durmușoğlu) un Joanna Varša (Joanna Warsza).

"Survival Kit 12" programmu veidos laikmetīgās mākslas darbu izstāde, diskusijas un sarunas ar māksliniekiem, kā arī ekskursijas publiskās programmas laikā. Festivāla publiskā programma šogad tiks organizēta ciešā sadarbībā ar starptautisko dzejas festivālu "Dzejas dienas".

Festivāla izstāde notiks Jāņa Akuratera muzejā, Krišjāņa Barona muzejā, Raiņa un Aspazijas mājā, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Andreja Upīša memoriālajā muzejā, Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, Eduarda Smiļģa teātra muzejā un viesnīcā "Neiburgs".

"Dzīve nekad nav pilnībā pakļāvusies struktūrām, kas tiecas to pārvaldīt un administrēt. Tai allaž ir izdevies no šāda stāvokļa izvairīties. Tā tas notiek arī patlaban, kad biežāk nekā jebkad agrāk aktuāls kļūst visaptverošs sabiedrības izdzīvošanas un novecošanās jautājums. "Izdzīvošanas komplekta" metafora vedina uzdot virkni jautājumu: kā dzīvot novecojošā sabiedrībā, kurā vienlaikus pastāv diskriminācija pēc vecuma pazīmēm, strukturālas pārmaiņas darba un aprūpes nosacījumos un tagad vēl arī vīruss? Kā risināt problēmas, ko radījušas iepriekšējās paaudzes darbības sekas, un ko darīt ar planetāra mēroga parādu politiskā, ekonomiskā un ekoloģiskā sfērā, ar kuru jātiek galā nākamajām paaudzēm? Kā pieņemt domu par mūsu kā cilvēku sugas izzušanu? Kā raudzīties uz digitālo eidžismu un no sabiedrības nošķirtām veco ļaužu mītnēm? Kā pārvarēt bailes no nāves un kļūšanas atkarīgiem no citu cilvēku labvēlības? Ko nozīmē novecot kā sievietei, kā bērnam, kā partnerim, kā māksliniekam? Mēs esam kā ačgārna piramīda: Eiropas sabiedrība kļūst aizvien vecāka, to līdz ar citiem veido arī patlaban jau pusmūžu sasniegušie mākslas radītāji un skatītāji," festivāla šā gada tēmu ieskicē tā veidotāji.

"Austrumeiropā sastopamie memoriālie muzeji mums šķita piemērotas vietas, kur uzdot jautājumus gan par atmiņu, piemiņas vietām, gan arī par dzīvi, novecošanu, eidžismu, izdzīvošanu, kopienu un imunitāti. Mēs aicinām māksliniekus atsaukties un piedalīties ar kontekstam raksturīgiem jaundarbiem un arī ar esošiem darbiem, kas tiks izvietoti mūžībā aizgājušu dzejnieku, mākslinieku un rakstnieku memoriālajos muzejos," atklāj kuratores.

Foto: Mateusz Nowak, Jagna Nawrocka

Festivāla kuratores Ovula Durmusoglu (Övül Ö. Durmușoğlu) un Joanna Varša (Joanna Warsza) dzīvo Berlīnē, ir kuratores, pasniedzējas un rakstnieces. Viņas abas bija kuratores publiskās mākslas iniciatīvai "Die Balkone 1" un "Die Balkone 2" Berlīnes Prenclauerbergas rajona logos un balkonos 2020. un 2021. gadā. Paralēli "Survival Kit 12" viņas ir kuratores 2021. gada vasarā notiekošai "Autostrada" biennālei Kosovā.

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" ik gadu piesaista vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, tas ir viens no vērienīgākajiem ikgadējiem laikmetīgās mākslas notikumiem Baltijā kopš 2009. gada. Festivāls radās kā reakcija uz ekonomiskās krīzes skarto Latviju ar mērķi rosināt sabiedrību reaģēt uz pārmaiņām mūsdienu pasaulē un pārdomāt dažādas izdzīvošanas stratēģijas. Katru gadu festivālam tiek izvēlēta sabiedrībā aktuāla un nozīmīga tēma. Kā festivāla norises vietas tiek izmantotas Rīgas tukšās ēkas, lai pievērstu cilvēku uzmanību to nākotnes attīstības potenciālam.