Floridā atklās starptautiski atzītās grafiķes Neles Zirnītes izstādi

Vestpalmbīčā, Floridā, ASV "Katana House Showroom & Gallery 1. jūnijā tiks atklāta starptautiski atzītās lietuviešu izcelsmes latviešu mākslinieces Neles Zirnītes "pop-up" mākslas izstāde "Cerību Visums", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāve un izstādes kuratore Ieva Katana.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādē būs apskatāmi oriģināldarbi, kas tapuši oforta tehnikā, ko māksliniece izmanto, veidojot savu mākslu. Oforts ir iespieddarbu tehnika, kas aizsākās pirms daudziem gadsimtiem un tiek praktizēta arī mūsdienās. Ta ietver attēlu radīšanas procesu uz metāla plāksnes, izmantojot dažādas skābes. Pasākuma laikā uz ekrāna tiks demonstrēta senā drukas tehnika.

Izstādes kuratore norāda, ka rūpīgi atlasījusi tos darbus no mākslinieces 40 gadu radošās darbības, kas izceļ viņas atjautību un spēju izaicināt ierastās robežas.

Neles Zirnītes darbi ir izstādīti visā pasaulē, daudzās cienījamās galerijās, tie saņēmuši dažādas balvas, un tie glabājas privātkolekcijās un muzejos. Izdevumā "The Best of Printmaking: An International Collection" Nele Zirnīte ir atzīta par vienu no pasaulē labākajām grafikas māksliniecēm.

"Pop-Up" izstāde plašākai publikai būs atvērta "Katana House Showroom & Gallery" no 2. līdz 4. jūnijam no plkst. 11:00 līdz 17:00, aicinot mākslas cienītājus iegremdēties dinamiskajā vizuālās estētikas pasaulē.

Atklāšanas pasākumā 1. jūnijā tiks piedāvāta arī Nešvilā bāzētās grupas "Musical Monks" dzīvā uzstāšanās.

Māksliniece Nele Zirnīte (1959) mācījusies Viļņas Mākslas institūta Grafikas nodaļā no 1978. – 1982. gadam. 1984. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. 2000. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi mākslas maģistres grādu ar darbu "Humāni garīgo meklējumu ceļš manā radošajā darbā". Nele Zirnīte bijusi grafikas pasniedzēja Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Mākslinieces darbi bijuši eksponēti izstādēs gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā gan daudzās Eiropas valstīs – Spānijā, Francijā, Beļģijā, Zviedrijā un daudzās citās. Viņas mākslu baudījuši skatītājo ASV, Japānā Turcijā, Kanādā un citviet pasaulē Grafiķe saņēmusi arī daudzus prestižus starptautisku apbalvojumus.