Foto: 'Arsenāla' Radošajā darbnīcā un muzeja telpās atklāj divas personālizstādes

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zālē "Arsenāls" no 13. decembra skatāmas vairākas jaunas ekspozīcijas. Jau ziņojām, ka pirmajā stāvā tika atklāta izstāde "Nenorunātās tikšanās", bet aplūkojamas ir vēl divas izstādes – Radošajā darbnīcā skatāma Ievas Kraules-Kūnas personālizstāde "Hot Babas", kā arī muzeja telpās ir integrēts Elīnas Vītolas projekts "Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – personālizstāde".

Ievas Kraules-Kūnas izstādes "Hot Babas" stāsts aizsākas Creswell Crags alās, Lielbritānijā, 17. gadsimtā, kad vietējie iedzīvotāji sistemātiski veikuši skrāpējumus alas sienās, cenšoties sevi pasargāt no raganām. Līdz mūsdienām nav saglabājušās liecības par to, kas tieši izraisījis šīs kolektīvās bažas par melnās maģijas klātbūtni alu sistēmā, bet atstātie skrāpējumi akmenī paliek kā brīdinājums nākamajām paaudzēm. Brīdinājums par raganām – ļaunām, neglītām raganām. Bet kas gan ir šī tik baisā vecene, kas ir šī Baba ar līku degunu, kura dzīvo mājā uz vistas kājas, māk lidot uz slotas, apēd bērnus, atņem govīm pienu, izsauc krusu un vētru?

Kā vēsta izstādes veidotāji, stāsts turpinās Gūtmaņalā, kuras sienu senākie gravējumi arīdzan tapuši ap 17. gadsimtu, taču to saturs ir daudz ikdienišķāks – vien apmeklētāju vārdi un gadskaitļi, bieži skolnieciski mīlas apliecinājumi. Triviāli, bet varbūt tas ir vien šķitums. Vilks jēra ādā un naivais "Vaņa + Taņa = <3" patiesībā arī ir burvestība, ar ko aizburt sieviešu brīvdomību prom? Vispirms iniciāļi alas sienā (vai koka mizā), tad jau gredzens pirkstā un atslēgas uz septiņiem tiltiem, un tad jau kādas vairs kailas dejas mēnesgaismā, kāds sabats brīdī, kad bērnam nāk zobi?

Ieva Kraule-Kūna (1987) dzimusi Latvijā. Studējusi Sandberga institūtā Amsterdamā. Galvenokārt veido skulpturālus objektus, izmantojot dažādus materiālus (keramika, akmens, metāls u.c.), un papildina tos ar īsiem stāstiem, kuros absurdi fiktīvu tēlu piedzīvojumi mijas ar ačgārni interpretētiem vēstures faktiem. Savos darbos māksliniece atsaucas uz padomju laika arhitektūru, amatniecību un fetišismu.

Ieva Kraule ir galerijas "427" jeb "Four To Seven" (Rīgā) līdzdibinātāja un kuratore. Viņa ir arī "kim?" Rezidences balvas 2017 ieguvēja un 2017. gadā pavadīja trīs mēnešus rezidencē "Gasworks" Londonā.

Savukārt Elīnas Vītolas projekts "Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – personālizstāde" integrēts izstāžu zāles "Arsenāls" telpās.

"Nekādus īpašus pārsteigumus vai jaunumus negaidiet, māksliniece jums vienreiz jau atvainojusies, tas joprojām spēkā," raksta izstādes kuratore Līnas Birzaka-Priekule, atgādinot, ka Elīnas Vītolas darbs "Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – Piedošanu" bija skatāms "Careva" galerijā tieši pirms viena gada. Šī ir gleznotājas projekta "Kā kļūt par mākslinieku?" noslēdzošā izstāde.

Elīna Vītola jau kopš četru gadu vecuma strādā pie projekta "Kā kļūt par mākslinieku?". Izstāde "Arsenālā" ir pēdējā ekspozīcija sērijā, jo, nokļūstot muzejā, beidzot realizējušies mēģinājumi – ir tapis jauns mākslinieks. Kā raksta izstādes kuratore Līna Birzaka-Priekule, Elīnu Vītolu interesē viss par un ap glezniecību un tās izglītību, kompots un ūdens.

Māksliniece veidojusi personālizstādes galerijās "Careva", "427" un "Kogo". Viņa ir viena no "Mākslinieku krīzes centra" izveidotājām un darbiniecēm, kā arī viena no biedrības "Monumentālā kafejnīca" dibinātājām. Sākot ar 2019. gada novembri "Monumentālā kafejnīca" īsteno izstāžu programmu Rīgas cirka ziloņu stallī. 2018. gadā saņēmusi Ziemeļvalstu un Baltijas Jaunā mākslinieka balvu, lai arī parasti konkursos paliek otrā.

Abas izstādes "Arsenālā" būs aplūkojamas līdz 2020. gada 23. februārim.