Foto: Ielu mākslinieks Kiwie Virķēnos radījis Gustavam Klucim veltītu darbu

Baltijā zināmākais ielu mākslinieks Kiwie ir radījis lielformāta sienas zīmējumu Virķēnos, Valmieras novadā, kā veltījumu vienam no starptautiski zināmākajiem latviešu māksliniekiem un konstruktīvisma avangarda pamatlicējiem Gustavam Klucim, kurš dzimis un jaunības gadus pavadījis Virķēnu apkaimē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis ir līdz šim lielākais Kiwie "briesmonis" ārpus Rīgas, Latvijas robežās - darba izmērs sasniedz 140 kvadrātmetrus.

Kā norāda pats Kiwie, vieta izvēlēta, lai sekmētu Valmieras novada kā reģionāla kultūras centra tālāko attīstību, atgādinot par izciliem māksliniekiem, kuri dzimuši novada robežās.

Gleznojums tapis uz Virķēnu sporta zāles sienas, pārsimt metru no Virķēnu muižas. Sporta zāle var lepoties ar Latvijas basketbola smagsvariem, kas tajā trenējušies un spēlējuši, sākot ar astoņdesmitajos gados dzimušo paaudzi - Šķēli, Janičenoku, Biedriņu, beidzot ar deviņdesmito gadu paaudzi - brāļiem Bertāniem, Šmitu un Bērziņu. Nākamgad muižas apkārtni paredzēts papildināt ar vēl vismaz diviem lielformāta darbiem, kuros ielu mākslinieks pievērsīsies arī basketbola tēmai.

Foto: Publicitātes foto

Šo darbu Kiwie ir radījis, iedvesmojoties no Gustava Kluča darba "Dinamiskā pilsēta", kas radīts pirms 100 gadiem un aplūkojams no visiem skata punktiem. Kiwie darba koncepts ir "Sometimes up, sometimes down" - kā jebkura cilvēka ceļš iet gan uz augšu, gan leju, svarīgi ir saglabāt spēju uz lietām paskatīties no dažādām pusēm, skaidro mākslinieks.

Jaunais gleznojums ir daļa no mākslinieka izrāviena laikmetīgās mākslas pasaulē. Pēdējā gada laikā Kiwie kļuvis par veiksmīgāko Latvijas mākslinieku NFT tirgū, kur veiksmīgi pārdevis rūpīgi izstrādātus koncepta darbus, kā arī piedalījies laikmetīgās mākslas centra "Kim?" veidotajā grupas izstādē "Force[d] Majeure".

"Mani vienmēr ir fascinējis, cik patiesībā nedaudz ir nepieciešams, lai videi iedotu jaunu elpu. Ar šo vienu krāsojumu, kurš ir pirmais no vairāku plānoto darbu sērijas šajā teritorijā, Virķēnu muižas apkaime iegūs pavisam jaunu un svaigu laikmetīgo enerģiju, kas neizbēgami rezultēsies ar attīstību. Man ir prieks par iespēju būt vienam no tiem, kas šo enerģiju šeit ir iedvesis," saka Kiwie.

Latviešu izcelsmes ielu mākslinieks Kiwie ir pazīstams kā viens no pirmajiem Latvijā, kurš uz sienām sāka zīmēt vienu konkrētu tēlu. Kopš 2006. gada par vienu no atpazīstamākajiem Rīgas ielu simboliem ir kļuvis "Fat Monster", kas ir guvis ievērību ar savu vizuālo asprātību un lakonisko vēstījumu arī citur pasaulē.