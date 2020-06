Foto: Ieskats mākslinieces Patricijas Brektes darbnīcā

Kultūras centrs "Siguldas devons" turpina viesoties Siguldas novada mākslinieku darbnīcās un piedāvā iespēju caur fotogrāfijām un mākslinieku atklāsmēm ikvienam sajust mākslas darbu radītāju brīvības sajūtu. Šajā reizē fotogrāfe Ginta Zīverte bildēs iemūžinājusi mākslinieces Patricijas Brektes krāsaino darbnīcu.

Patricija Brekte ir māksliniece jau trešajā paaudzē, turpinot sava vectēva, slavenā akvarelista Jāņa Brektes, un mammas, gleznotājas Ilonas Brektes darbu. Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi maģistra grādu vizuāli plastiskajā mākslas glezniecībā, savu meistarību papildinājusi arī dažādās profesionālās mākslinieku darbnīcās un rezidencēs Zviedrijā, Francijā, Vācijā, un citās valstīs.

Patricijas Brektes ikdiena ir dinamiska – viņa atrodas nemitīgā kustībā, paralēli savu darbu radīšanai atrodot laiku arī kolēģu izstāžu organizēšanai un iekārtošanai. Māksliniece ir arī aizrautīga daudzu kultūras projektu realizētāja un radošo darbnīcu autore, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu un jauniešu auditorijai. Nu jau vairāk nekā piecus gadus viņa sauc sevi par siguldieti un aizrautību ar mākslu un radītprieku nodod tālāk, gan strādājot par mākslas skolotāju Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis", gan savā studijā "Peahen" organizējot grafikas un gleznošanas meistardarbnīcas lieliem un maziem mākslas mīļotājiem.

Māksliniece Patrīcija Brekte atklāj, ka savu mākslu varētu definēt kā brīvu pašrealizēšanās procesu, vienlaikus norādot, ka ir daudz mākslinieku, kas strādā tādā attiecību estētikas jomā, kur skatītāju reakcija ir mākslas darba neatņemama sastāvdaļa. Par laiku, kad nu jau vairākus mēnešus ikdienas un arī radošā dzīve norisinās attālināti un distancējoties no apkārtējiem, māksliniece atklāj, ka "šis globālās pandēmijas laiks ir brīdis, lai apstātos, ievilktu elpu un apskatītos uz sevi no malas, bet mākslas institūcijām šis ir laiks, kad jāpārskata iepriekšējie darbības modeļi un jāveido jauni. Vienlaikus globālās pandēmijas laiks mums liek saprast atšķirību starp to, ko virtuālais spēj un ko nespēj aizvietot mūsu kultūras pieredzē."

Jau ziņots, ka Siguldas novadā darbojas vairāk nekā 30 mākslinieki un kultūras centrs "Siguldas devons" ciemojas pie tiem māksliniekiem, kuri īsteno Siguldas novada pašvaldības atbalstītos projektus un kuru izstādes tiks atklātas kādā no novada kultūrtelpām. Pirmā apmeklētā darbnīca bija gleznotāja Jāņa Purcena mākslas radīšanas vieta, bet otrā – metālmākslinieces Dinas Dubiņas darbnīca.