Foto: Iespaidīgs vides objekts un monētu māksla – LNMM atklāta jauna izstāde

Sestdien, 8. oktobrī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, klātesot valsts augstākajām amatpersonām, atklāta jauna izstāde – "Vērtību zīmes" – veltījums Latvijas Bankas simtgadei. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 9. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādes atklāšanu apmeklēja Valsts prezidents Egils Levits, Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un citas amatpersonas.

Apmeklētājus un garāmgājējus pārsteigums sagaida jau pie Latvijas Nacionālās mākslas muzeja (LNMM) ieejas – tapis jau vairākas nedēļas iepriekš, muzeja fasādi aizsedz iespaidīga izmēra vides objekts "Mūsu saule", ko veidojis starptautiski novērtētais dizaineris Arturs Analts, piešķirot papildu dimensiju muzejā aplūkojamajai izstādei.

Foto: LETA

Zelta krāsas objektu veido 369 bērnu un jauniešu zīmējumi, kas atlasīti īpaši rīkotā konkursā un atspoguļo mūsu valsts nākotnes paaudzes pasaules redzējumu un pamatvērtības – ģimeni, draugus, mīlestību, dzimteni, dabu, planētas ekosistēmu, mieru. Savukārt zeltītā diska forma asociējas ar monētu un sauli – cerības, dzīvības, mūžīgas kustības, iedvesmas un garīguma simbolu, skaidro LNMM pārstāvji. Izstādi papildina arī īpaša dizainera Analta radītā audiovizuālā instalācija "Mūsu nākotne" LNMM Kupola zālē.

Izstāde iepazīstina ar Latvijas Bankas kolekcijas monētām, kas regulāri tiek izlaistas sākot ar 1996. gadu. To veidošanā piedalījušies visu paaudžu un nozaru Latvijas mākslinieki, pētot, izzinot un eksperimentējot, lai radītu neparastus risinājumus, pielietojot unikālus materiālus un visjaunākās tehnoloģijas. Katra Latvijas izdotā naudas zīme top kā miniatūrs mākslas darbs, kurā iekodēts universāls vēstījums šodienai un nākotnei. Latvijas Bankas kolekcijas monētas ir ieguvušas plašu starptautisku atpazīstamību un balvas konkursos, tās vienmēr atrodas pasaules numismātu uzmanības fokusā, bet galvenais – tie ir kodolīgi stāsti par mūsu vēsturi, kultūru un vērtībām.

Izstādes kuratore ir Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska.

Augstos mākslinieciskos kritērijus nodrošinājusi Latvijas Bankas monētu dizaina komisija, kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Katrai monētas iecerei tiek rīkots konkurss, un mākslinieku pieteiktās idejas tiek rūpīgi izvērtētas. Komisijas darbā līdztekus bankas vadošajiem darbiniekiem piedalās Latvijā pazīstami mākslas, kultūras, vēstures un zinātnes eksperti, kuri iesaka tēmas, ierosina monētu izstrādes veidus, izvēlas māksliniekus monētu dizaina izstrādes konkursam, novērtē veikumu un monētu kaluma paraugus.

Foto: LETA

Izstādes koncepcijas ideja ir atklāt monētas kā svarīgus Latvijas tēla un valstisko vērtību simbolus, unikālus mākslas objektus, visu mūsu kopīgas vērtības, kas izceļ nozīmīgus notikumus un personības, veido ilglaicīgu saikni starp pagātni, tagadni un nākotni. 80 izvēlētās mākslinieciski augstvērtīgākās un oriģinālākās kolekcijas monētas apkopotas astoņās tematiskās grupās: "Mūsu Rīga" (800-gades monētu cikls), "Mūsu zelts", "Mūsu Latvija" (monētu programma "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības"), "Mūsu vēsture", "Mūsu pamati", "Mūsu kultūra", "Mūsu pasakas un teikas", "Mūsu pasaule".

Izstādes māksliniecisko veidolu izstrādājis dizainers Artūrs Analts, kura 2018. gadā tapusī "Medus monēta" ir jauns solis monētu dizaina tehnoloģiju attīstībā un guvusi augstus starptautiskus novērtējumus. Neparastais izstādes formāts parāda kolekcijas monētas kā brīnišķīgas miniatūras mākslas pērles, akcentējot to pārlaicīgo garīgo vērtību. Ekspozīciju papildina katrai tēmai veltītie "Iedvesmas skapji" un "Procesa stends", kas palīdz apjaust monētu garo tapšanas ceļu no izpētes, radošiem meklējumiem un ideju atlases līdz to realizācijai. Līdztekus mākslinieku skicēm un monētu ģipša modeļiem skatāmi arī asociatīvi vēsturiski objekti, dokumenti un artefakti no dažādām Latvijas atmiņu institūcijām.