Foto: Klātesot valsts augstākajām amatpersonām atklāta Imanta Lancmaņa mākslas izstāde

Klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam un premjeram Krišjānim Kariņam (JV) piektdienas, 11. novembra, pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) atklāta mākslinieka Imanta Lancmaņa izstāde, kas sniedz līdz šim apjomīgāko ieskatu gleznotāja daiļradē jau sākot no 50. gadu beigām līdz pat mūsdienām, turklāt vairākas gleznas ir vēl tapšanas procesā un tiks eksponētās izstādes beigu posmā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Imanta Lancmaņa izstāde LNMM plašākai publikai ir pieejama no šī gada 12. novembra līdz 2023. gada 26. februārim. Izstādes kuratores ir mākslas zinātniece Helēna Demakova.

Izstādes atklāšanu Lāčplēša dienā, 11. novembrī, apmeklēja arī kultūras ministrs Nauris Puntulis, eksprezidenti Valdis Zatlers un Raimonds Vējonis, Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, politiķis Oļegs Burovs, Latvijas Teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubenis, Tāpat viesu vidū bija mākslinieks un režisors Viktors Jansons, gleznotāji Aleksejs Naumovs, Ieva Iltnere, Sandra Krastiņa, uzņēmējs un bijušais politiķis Māris Gailis un arhitekte Zaiga Gaile, un daudzi citi.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Jau ziņots, ka izstādē iekļauti Imanta Lancmaņa darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja un Bauskas muzeja krājuma, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Mākslinieku savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Zuzānu kolekcijas, mecenātu Teterevu ģimenes kolekcijas, no likvidējamās AS "ABLV Bank" mākslas darbu kolekcijas un daudzām privātkolekcijām.

Izstādes kuratore ir mākslas zinātniece Helēna Demakova, izstādes mākslinieks un grafiskais dizainers – Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Pētersons.

Izstādi papildinās plaša pasākumu un izglītības norišu programma, ietverot "Sarunas muzejā", lekcijas, nodarbības bērniem, pieaugušajiem un senioriem.