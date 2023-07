Foto: 'Lielajā dzintarā' atklāta apjomīga zīmējumu un gleznu izstāde 'Pārcelties'

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" atklāta gleznotājas Diānas Adamaites personālizstāde "Pārcelties", kurā aplūkojami kopumā 200 Liepājā dzīvojošās mākslinieces radīti darbi – vairākas abstraktu zīmējumu sērijas un jūras gleznojumi –, kas skatītāju aicina pārcelties uz savu subjektīvi radīto pasauli.

Izstāde līdz 17. septembrim bez ieejas maksas skatāma mākslas telpā "Civita Nova".

Kā vēsta izstādes veidotāji, Diāna Adamaite šajā izstādē filozofē par to, ko nozīmē vārds "pārcelties". Pārcelties gluži fiziskā izpratnē, jo māksliniece bieži ceļo, garīgi pārcelties no metafizikas uz taustāmo pasauli, kas labi pazīstams visiem māksliniekiem, strādājot darbnīcā. Arī pārcelties no sapņiem uz realizāciju. Skatītājam izstādē tas ir tilts un pārcelšanās no reālistiskā stilistikā veidotiem darbiem uz abstrakcijām – no dzīves abstraktās uz dabisko pusi.

Foto: Valters Pelns

Mākslinieces abstrakto zīmējumu sērijas ir tapušas ilgākā laika periodā kopš 2011. gada, savukārt Liepājas jūrmalas ainavu reālistiskie gleznojumi ir pēdējo četru gadu darbs, ko mākslas cienītājiem līdz šim nav bijusi iespēja aplūkot. Koncertzālē veidotajai izstādei speciāli tapuši arī jauni lielizmēra abstrakti gleznojumi.

"Ainavās ir impresionistisks gaismas virmojums un bagātas, uzirdinātas faktūras. Mazās cilvēku figūriņas, šķiet, parādās un izgaist kā spēcīga vēja nestas. Jaunajos abstraktajos gleznojumos ideja tiek izteikta ar intensīvu zilu krāsu, kurai pievienojas vienīgi baltā un melnā. Diānas Adamaites darbiem nav tēlainu nosaukumu un tas jo vairāk aicina katru skatītāju ļauties intuīcijai, radīt savu subjektīvo pasauli un pārcelties uz to," mākslinieces darbus raksturo izstādes kuratore Inga Šteimane.

Diānai Adamaitei (1981) ir Latvijas Mākslas akadēmijā iegūts maģistra grāds (2007), viņa studējusi Cīrihes Mākslas Augstskolā Šveicē (2011). Kopš 2005. gada veidojusi deviņas personālizstādes, tostarp "Uzreiz" Rīgas Mākslas telpā (2013), "Zoo" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā un galerijā Atelier Haus Friesenstrasse Brēmenē (2008). 2007. gadā aicināta piedalīties 13. Viļņas glezniecības triennālē "Dialogi", 2007. un 2010. gadā – jauno gleznotāju izstādēs "Našķu bumba" un "Pilsētas bērni", bet 2011. gadā izstādē "Viņš nemeklē patiesību, viņš grib iespaidot". Pašlaik papildus radošajai darbībai māksliniece vada Liepājas mākslas galeriju "Romas dārzs".