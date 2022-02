Foto: Liepājā atklāta mākslinieka Ilmāra Blumberga darbu izstāde

No 5. februāra līdz 3. aprīlim Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" apmeklētājiem skatāma izcilā latviešu mākslinieka Ilmāra Blumberga darbu izstāde "3 cikli". Izstāde apvieno trīs mākslinieka radītas sērijas jeb kopumā 65 dažādās tehnikās veidotus mākslas darbus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncertzāles "Lielais dzintars" pārstāve Anita Lazdeniece, izstāde tapusi sadarbībā ar nodibinājumu "Blumberga fonds" un liepājniekiem un pilsētas viesiem piedāvās reti izrādītus Ilmāra Blumberga autortehnikā radītus darbus, kas veido dabisku sinerģiju ar "Lielā dzintara" vidi.

"Ilmārs Blumbergs ar saviem darbiem Liepājā personālizstādē viesojas tikai otro reizi un tas ir liels pagodinājums. Mums tiešām ir liels prieks, jo redzam, ka šie brīnišķīgie darbi labi "ierakstās" mūsu telpās. Blumbergs ir filozofisks, mistiska personība, kuru mēs varam iepazīt, vērojot viņa mākslu. Viņa darbi rada filozofiskas pārdomas par eksistenciāliem, vispārcilvēciskiem jautājumiem," akcentē koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča. "Es gribu novēlēt, lai mums katram, raugoties šajās gleznās, ir atklājumiem bagāta pieredze, saprašana un inspirācija no šiem izcilajiem Ilmāra Blumberga darbiem."

Foto: Ritvars Sproģis, Marta Kalēja

Lielformāta gleznu cikls "Es nemiršu" tapis pirms 10 gadiem, kuru iedvesmojusi Blumberga sadarbība ar režisoru Augustu Sukutu un mākslinieka vizītes Spānijā. Cikls pirmoreiz eksponēts 2013. gadā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls", savukārt Liepājas izstādē tā būs tikai otrā reize, kad šis cikls tiek parādīts plašākai publikai. Kā atklāja "Blumberga fonda" vadītājs Ilmārs Blumbergs: "Šī fundamentālā pēdējā mākslinieka darba sērija "Es nemiršu" tieši šajā telpā ļoti labi izskatās, jo izstādē ir iespēja šos 11 lielformāta darbus redzēt vienkopus."

Atšķirīga rakstura un formas cikls ir Blumberga radītā mākslas darbu sērija "Lietiņš līst, lietiņš līst! Lietiņš līst! Sapērk bildītes. Sapērk bildītes. Sapērk bildītes!". Tie tapuši, gatavojoties izstādei, kurā Blumbergs pievērsies leģendārā latviešu mākslinieka Voldemāra Irbes (1893-1944) dzīvei un darbam. "Irbes māksla ir tīra māksla," teicis Blumbergs, "tā nav ierocis, sabiedrisks medijs vai spēka izpausme."

Trešā grupa izstādē ir jauktā oriģināltehnikā veidoti darbi, kas apvieno sietspiedi, akrilu, zīmuli, ogli, fotogrāfiju un citas tehnikas. Šeit ietilpst sērija "Atlantīda", kas tapusi pirms vairāk nekā 25 gadiem un pirmo reizi izstādīta 1996. gadā, kā arī cikls "Van Goga krēsli". Oriģināltehnikas māksla kļuvusi par īpaši atpazīstamu Blumberga daiļrades lappusi un iekļauta arī vairākās publiskās un privātās kolekcijās.

Ilmārs Blumbergs (1943-2016) atstājis bagātīgu mantojumu dažādās mākslas jomās un tehnikās – no gleznām, skulptūrām un zīmējumiem, līdz skatuves un kostīmu mākslai, plakātiem, un video, izpelnoties kā sabiedrības tā profesionāļu atzinību un apbrīnu. Kopš 1962. gada sarīkojis vairāk nekā 40 personālizstādes Latvijā un ārpus tās, kā arī eksponējis savus darbus vairāk nekā 150 grupu izstādēs. Veidojis scenogrāfiju neskaitāmām izrādēm Latvijas teātros, kā arī Latvijas Nacionālajā operā. Daudzu kultūrvēsturiski nozīmīgu grāmatu ilustrators un Latvijas kultūrtelpā pazīstamu grafisko zīmju autors. Apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un saņēmis "Spēlmaņu nakts" apbalvojumu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Mākslinieka darbi iekļauti privātās un muzeju kolekcijās Latvijā, Krievijā, Vācijā, Somijā, Lietuvā, Francijā, Austrālijā, Igaunijā un ASV. Absolvējis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratoru nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu, savukārt scenogrāfa specialitāti apguvis Gunāra Zemgala vadībā.

Izstāde bez ieejas maksas būs skatāma ik dienu koncertzāles darba laikā līdz pat 3. aprīlim. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 11 līdz 17, sestdienās, svētdienās no pulksten 10 līdz 15.