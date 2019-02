Foto: Mākslinieki Neiburga un Eglītis radījuši laikmetīgās mākslas objektu no kūdras

Turpinot pērn aizsākto purva tēmu, kas atspoguļojās arī Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennālei radītajā instalācijā "Ligzda" un netradicionālajā izstādē "Mazsālīti garie gurķi", mākslinieki Katrīna Neiburga un Andris Eglītis šogad radījuši 130 kvadrātmetru plašu mākslas objektu no kūdras, kas februāra beigās nesīs Latvijas vārdu pasaules vadošajā mobilo tehnoloģiju izstādē Mobile World Congress (MWC) Barselonā, portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

"Jau izsenis Latvijas lielākā bagātība ir bijusi tās daba. Ja kādreiz gājām mežā, lai medītu, savāktu malku iekuram vai lasītu ogas un sēnes, mūsdienās mežs un purvs ir kļuvis arī par vietu, kur dzimst tehnoloģiskās inovācijas. Tieši Latvijas mežos un purvos radīti pasaules mērogā unikāli dronu, mašīnredzes risinājumi un ģeolokācijas sistēmas. Tādēļ, radot šo savdabīgo mākslas objektu, kas izstādē kalpo arī kā mobilo sakaru operatora LMT tehnoloģiju stends, kūdru izvēlējāmies kā metaforu, kas parāda, cik auglīga, organiska un īpaša ir Latvijas inovāciju ekosistēma," skaidro māksliniece Katrīna Neiburga.

Mākslas objekts no kūdras veidots kā pastaiga cauri attīstībai – no purvainās dabas aizejot līdz pilsētai un tehnoloģijām. Tajā izveidota nevis kāda abstrakta pilsēta, bet tieši Rīga – mākslas objektā attēlotais Stacijas laukuma pulkstenis, Saules akmens, Z torņi un VEF apkaime Rīgu ļauj atpazīt gan pašiem pilsētas iedzīvotājiem, gan arī tās viesiem, arī ārvalstu tūristiem, kas kādreiz ir viesojušies Latvijas galvaspilsētā.

Kā stāsta mākslinieki, kūdras mākslas darba izveide aizņēmusi aptuveni pusgadu. Sākotnēji mākslinieki veidojuši tā maketu no plastilīna, to vairākkārt pārveidojot un pilnveidojot ar dažādiem objektiem, līdz tapis smalki izstrādāts makets 3D formātā. Ņemot vērā, ka šis ir lielformāta mākslas darbs, ideju īstenot dzīvē palīdzējusi pašmāju nestandarta risinājumu ražotne "Yes we can".