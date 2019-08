Foto: MVT Vasaras mājā atklāj tēlniekam Emīlam Melderim veltītu izstādi

Otrdienas, 27. augustā, vakarā "Mākslai vajag telpu" (MVT) Vasaras mājā sezonu noslēdzošā izstāde izstāžu ciklā "LMA100", kas veltīta tēlniekam Emīlam Melderim, kura daiļradi un devumu Latvijas mākslas vēsturē interpretējuši mākslinieks Aigars Bikše kopā ar jaunajiem un daudzsološajiem tēlniekiem Anci Vilnīti, Oto Holgeru Ozoliņu un Robertu Bāliņu, skatītājiem piedāvājot izstādi ar nosaukumu "Samaltie".

Jaunie mākslinieki kopā ar slaveno tēlnieku Aigaru Bikši savā kopdarbā izstādē – "Samaltie" – izcēluši tēlnieka Emīla Meldera mūža un viņa daiļrades vienu no centrālajiem tematiem – cilvēku dzīvi lauku mājās. Mākslinieki šādā veidā vēlas rosināt domas par to, cik tālu kā mūsdienu sabiedrība esam attālinājušies no mūsu saknēm, kurp dodamies un, ko vēl iespējams saglābt.

Aigars Bikše šajā izstādē strādā kopā ar trīs ambicioziem un daudzsološiem māksliniekiem, kas nupat tikai beiguši LMA Tēlniecības katedras bakalaura programmas pirmo kursu, taču sevi jau pierādījuši kā izcilu komandu un jaunieši solījuši, ka latviešu tēlniecība atdzims spožā gaismā.