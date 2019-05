Foto: Pirmais ieskats Venēcijas mākslas biennālē

No 11. maija līdz 24. novembrim Venēcijā norisināsies 58. starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle, kurā piedalīsies 83 valstu mākslinieki, tostarp arī Latvijas pārstāve Daiga Grantiņa ar ekspozīciju "Saules Suns".

Šī gada izstādes veidotājs ir amerikāņu kurators, Londonas "Hayward Gallery" direktors Ralfs Rugofs, kurš, izvēloties vadmotīvu, citējis nepatiesu ķīniešu novēlējumu "Lai tev sanāk dzīvot interesantos laikos" (May You Live in Interesting Times), tiecoties aktualizēt populisma izplatību mūsdienās. Pēcāk viņš konstatējis, kas šis teiciens nav patiess, tādēļ biennāles vadmotīvā netīšā kārtā iekļāvies arī mūsdienās tik aktuālais dezinformācijas un puspatiesību aspekts.

Par Latvijas pārstāvi pērn konkursā tika izvēlēta Francijā mītošā māksliniece Daiga Grantiņa ar kompozīciju "Saules Suns", kas atspoguļo gan vārdu saspēli latviešu un angļu valodā, gan arī dabisku saules suņu fenomenu, kas novērojams debesīs, kad saules stari noteiktā veidā izliecas atmosfēras slānī, tādējādi radot vairāku gaismas objektu ilūziju. Projekts, kas sastāv no dažādām metāla un organisko materiālu skulptūrām, vēsta par vairākiem centriem jeb skatu punktiem, no kuriem raudzīties uz mūsdienu aktuālajiem jautājumiem pasaules kontekstā.

Daiga Grantiņa atklāja, ka dalība Venēcijas biennālē ir iespēja sasniegt plašāko auditoriju, kāda vien māksliniekam var būt pieejama. "Esmu priecīga, ka esmu ieguvusi šo iespēju vecumā, kad vēl svaigi atmiņā atsaucami iespaidi par Venēcijas biennāles apmeklējumu studiju laikā. Tas ir liels pagodinājums – pārstāvēt savu valsti, savu bērnības mājvietu, un esmu pārliecināta, ka šis projekts mūs ir satuvinājis, tādēļ ar nepacietību gaidu ekspozīcijas turpinājumu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2020. gadā."

Latvijai šī gada ekspozīcija Venēcijas biennālē ir atšķirīga ne tikai ar savu tapšanas veidu, proti, attālināti, bet arī ar to, ka to veido divi kuratori un divas institūcijas – Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un "Kim?" Laikmetīgās mākslas centrs ar kuratoriem Ingu Lāci un Valentinu Klimaušku.

Venēcijas mākslas biennāle, kas norisinās reizi divos gados, ir uzskatāma par vienu no senākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē. Tajā regulāri piedalās ap 90 valstīm no visas pasaules. Latviju biennālē kopš 1999. gada ir pārstāvējuši tādi mākslinieki kā Kristaps Ģelzis, Ilmārs Blumbergs, Gints Gabrāns, Evelīna Deičmane, Miks Mitrēvics, Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis, Katrīna Neiburga, Andris Eglītis un Miķelis Fišers.