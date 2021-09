Foto: Plašākai publikai atver Džemmas Skulmes māju Mežaparkā

Izcilās latviešu gleznotājas Džemmas Skulmes 96. dzimšanas dienā plašākai publika atvērta daļa no mākslinieces mājas Mežaparkā, Stokholmas ielā. Tur turpmāk atradīsies Džemmas Skulmes mākslas telpa, bet ik gadu septembrī plānots rīkot "Džemmas dienas", lapaspusi pa lapaspusei atklājot gan Skulmju dzimtas privāto arhīvu, gan daiļradi.

Arhitektoniski neparastajā un mākslai pakārtotajā mājā Džemma Skulme dzīvoja no 1961. gada līdz savai aiziešanai mūžībā 2019. gadā. Drīz pēc tam mākslinieces bērni – Juris Dimiters un Marta Skulme – bija nolēmuši māju pārdot, tieši uzturēšanas izmaksu dēļ. Taču tagad, pasākumā par godu "Džemmas dienu" atklāšanai, Jura Dimitera sieva Kristīne portālam "Delfi" apstiprina – māja pārdota tomēr netiks.

Māja ar trim mākslinieku darbnīcām

Kā "Delfi" stāsta "Džemmas dienu" kuratore, mākslas zinātniece Inga Šteimane – savrupmāja funkcionālisma stilā Stokholmas ielā 11 tikusi celta 1961. gadā. Tās autors – arhitekts Artūrs Reinfelds. Tomēr lielā mērā pie tās tapšanas piedalījies arī Džemmas Skulmes dzīvesbiedrs, mākslinieks Ojārs Ābols, kā arī gleznotājs un grafiķis, Džemmas Skulmes tēvs Oto Skulme. Tieši viņa darbnīca ir tā, kas šobrīd tiek atvērta skatītājiem.

"Māja faktiski ir veltījums mākslai. To veido trīs sešstūrveida darbnīcu telpas, bet dzīvojamā daļa atrodas būves centrā. Džemma vēlāk, kā pati teica, "čortojusies", jo dzīves telpa šajā namā ir maza – neliels segments vidū. Tāds avangardisks modelītis – maza virtuvīte pirmajā stāvā, mazas istabiņas augšā, otrajā stāvā, bet apkārt šīs trīs milzīgās darbnīcas, kurās bija paredzēts, ka strādās Oto Skulme, Džemma Skulme kopā ar Ojāru Ābolu un tēlniece, Džemmas Skulmes māte, Marta Skulme."

Šobrīd skatītājiem pieejama Džemmas Skulmes mākslas telpas pirmā kārta – ekspozīcija, kas veltīta mākslinieces ģimnāzistes gadiem, iekārtota Oto Skulmes darbnīcā. Telpa atjaunota sākotnējā veidolā, kāda tā izskatījās 60. gados – ar cementēto grīdas segumu, pilnīgi baltām sienām un Oto Skulmes balkoniņu tieši viņa augumā. Kā sola Šteimane, pēc gada varētu tikt atvērta arī pašas Džemmas Skulmes darbnīca.

Ar Džemmas Skulmes mantiniekiem šobrīd ir vienošanās – strādāt un doties muzeja virzienā, stāsta Inga Šteimane. "Mums ir jāsaprot, ka Skulmes ir liela, skaista, radoša mākslinieku dzimta," norāda kuratore.

Ekspozīcija – unikāla iespēja ielūkoties Skulmju ģimenes arhīvā

Šobrīd plašākai publikai atvērtā izstāde ir priekšvēstnese lielākai ekspozīcijai "Moin, moin, Mālpils bezdelīga", kas tiks atvērta 2022. gada janvārī. Tā ļauj iepazīt Džemmu Skulmi kā jaunu ģimnāzisti, kura 1937. gadā iestājās 1. Rīgas Valsts ģimnāzijā un 1944. gadā to pabeidza.

Izstādi veido unikāli eksponāti – vēstules, skices, piezīmes, fotogrāfijas, gleznas un arī daži sadzīves priekšmeti. Turklāt – pilnīgi viss redzamais ir oriģināls, no Skulmju dzimtas arhīva. Īpaša vieta ekspozīcijā ierādīta Oto Skulmes fotogrāfijām, var aplūkot arī dažādas liecības par izstāžu, koncertu un jubileju apmeklējumiem. Izstāde glabā gan stāstu par Skulmju ģimenes braucienu uz Parīzi 1937. gadā, kad tur notika Pasaules izstāde, gan arī atmiņas no 40. gadiem – okupācijas un Otrā pasaules kara laika.

"Priecājos, ka man ir tā laime šo arhīvu sakārtot. Tas atradās visā Skulmju mājā. Varu tikai izteikt nožēlu, ka es būtu varējusi tos pēdējos piecus, sešus gadus, kad tieši komunicēju ar Džemmu, ciešāk viņai lūgt pievērsties arī arhīvam, ne tikai turpināt jaunradi. Džemma bija dāsna, atvērta un visiem, kas pie viņas nāca, kaut ko deva arī no arhīva. Tāpēc var teikt, ka materiāli ir diezgan sajauktā stāvoklī. Mazās paciņās bija salikts viss – kaut kas no bērnības, kaut kas ar suņiem, kaut kas no mājas, kaut kas no Atmodas laika, utt. Tādas nelielas paciņas ir desmitiem un desmitiem. Tagad man ir laime to visu likt kopā lielākos posmos un dabiskākā kārtībā. Izjūtu to kā rekonstrukciju, atjaunošanu," sarunā ar "Delfi" stāsta Šteimane.

Tāpat mājā glabājas ievērojams Oto Skulmes arhīvs. Pazīstamais gleznotājs neko no privātās sarakstes vai citus materiālus nav izmetis. Savukārt Marta Skulme, kā raksturo Šteimane, nav bijusi liela rakstītāja. Sarakste intensīvi notikusi starp Džemmu Skulmi un tēvu, atklājot abu attiecības un uzskatus par mākslu, arī attiecības ar citiem ģimenes locekļiem. Martas Skulmes arhīvu lielākoties veido viņas skulptūras un ģipša atlējumi.

Pirmo "Džemmas dienu" programma

Pirmās "Džemmas dienas" Mežaparkā notiks no 20. līdz 26. septembrim un apmeklētājiem būs iespējams iepazīties ar topošās Džemmas Skulmes Mākslas telpas izremontēto ēkas daļu, projekta koncepciju un vīziju, aplūkot par Džemmu Skulmi izveidoto ekspozīciju, kas sniegs ieskatu par 2022. gada janvārī gaidāmo izstādi "Moin, moin, Mālpils bezdelīga!". Tāpat būs iespējams piedalīties glenzotājas Sigitas Daugules un Džemmas Skulmes mazdēla, mākslinieka Artura Dimitera radošajās darbnīcās. Mākslas dienu noslēgumā tiks atklāta Džemmas Skulmes mazdēla Artura Dimitera izstāde "Ģimene", kura būs apskatāma no 24. septembra līdz 7. novembrim.

Džemmas Skulmes mākslas telpa no 20. līdz 26.septembrim, no pulksten 12 līdz 18, izņemot 23. septembri, kad apmeklētāji varēs ierasties no pulksten 12 līdz 16. Savukārt pēc tam – no 26. septembra līdz 7. novembrim izstādes darba laiks būs no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 12 līdz 18.

Īpašie pasākumi:

24. septembrī no pulksten 18 līdz 19 Artura Dimitera izstādes "Ģimene" atklāšana

25. septembrī no pulksten 12 līdz 13.30 un radošā darbnīca, iedvesmojoties no Dž.Skulmes 60.-70.gadu autortehnikām mākslinieces Sigitas Daugules vadībā

25. septembrī no pulksten 14 līdz 15.30 un radošā darbnīca, iedvesmojoties no Dž.Skulmes 60.-70.gadu autortehnikām mākslinieces Sigitas Daugules vadībā

26. septembrī no pulksten 12 līdz 13.30 kolāžu darbnīca mākslinieka Artura Dimitera vadībā

26. septembrī no pulksten 14 līdz 15.30 kolāžu darbnīca mākslinieka Artura Dimitera vadībā

Ieeja Džemmas Skulmes Mākslas telpā un dalība radošajās darbnīcās bez maksas.

Rūpējoties par citu apmeklētāju, mākslinieku un komandas drošību, "Džemmas dienas Mežaparkā" programma norisināsies atbilstoši tā brīža valstī noteiktajām epidemioloģiskās situācijas prasībām.

Džemmas Skulmes Mākslas telpas apmeklētāji aicināti ievērojot 2 metru distanci un lietot sejas aizsargmaskas

Radošo darbnīcu apmeklētājiem jābūt sertifikātam, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19, slimības pārslimošanu, vai negatīvam Covid-19 testam. Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda pase vai ID. Pasākums pieejams arī bērniem līdz 12 gadu vecumam.