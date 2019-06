Foto: Puškina muzejā unikālā izstādē skatāmi modernisma mākslas šedevri

Aleksandra Puškina mākslas muzejā Maskavā skatāma modernisma mākslas izstāde, ko veido leģendārā 20. gadsimta krievu uzņēmēja un mākslas kolekcionāra Sergeja Ščukina kolekcijas darbi. Ekspozīcijā ietverti tādu modernisma mākslas pīlāru darbi kā Klods Monē, Pols Sezāns, Pols Gogēns, Anrī Matiss un Pablo Pikaso.

Jaunajā izstādē apkopoti Ščukina kolekcijas darbi, kurus pēc 1917. gada revolūcijas viņam konfiscēja Padomju vara. Šī izstāde pirmo reizi aptver lielāko daļu Ščukina kolekcijas darbu, piedāvājot aplūkot to tādu, kā kolekcionārs pats bija iecerējis. Līdz šim gleznas bija izkaisītas pa vairākiem Krievijas muzejiem – Ermitāžā, Puškina muzejā u.c.

Apkopotie darbi ir tekstila rūpnieka Sergeja Ščukina un viņa brāļu iegādātie impresionistu darbi no viņu daudzajiem braucieniem uz Parīzi pirms boļševiku nākšanas pie varas. Pagājušā gadsimta sākumā tie atradās Ščukina Maskavas mājvietā Trubeckas pilī, kuru viņš turklāt 1908. gadā trīs dienas nedēļā atvēra publiskai apskatei, lai mākslas mīļotāji un inteliģence varētu iepazīties ar aktuālākajām vēsmām Eiropas mākslā, starp kuriem bija arīdzan latviešu mākslinieki Voldemārs Matvejs, Jāzeps Grosvalds, Romans Suta, Konrāds Ubāns u.c.

Ščukina savāktā kolekcija bija gana radikāla un bieži vien tajā esošos darbus vietējā publika neprata novērtēt vai nesaprata, taču kolekcionāru tas diži nesatrauca. "Ščukins bija gatavs sabiedrības neizpratnei – ne tikai no savas uzņēmējdarbības vides, bet arī no mākslas kopienas, kritiķiem un izciliem krievu māksliniekiem, kuri nepieņēma Matisu vai kubistu Pikaso," ziņu aģentūrai "The Associated Press" atklāj Puškina muzeja direktore Marina Lošaka. "Viņš to darīja, zinādams, ka tā būs, viņš šādu reakciju gaidīja un viņu tā priecēja."