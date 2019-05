Foto: 'Survival Kit 10.1' atklāšanas balle bijušā Fizmatu fakultātē

Bijušajā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 23. maija vakarā tika atklāta laikmetīgās mākslas festivāla "Survival Kit 10.1" izstāde. No 24. maija izstāde ir atvērta apmeklētājiem un turpmāko mēnesi tajā norisināsies vairāki pasākumi.

Festivāla atklāšanas svinības iesāka māksliniece Karla Garlaši ar dzīvo latino regetona dīvas performanci, kurā piedāvātais vizuālais tēls un teksti ataino ekstravagantas latīņamerikāņu mākslas pasaules personības likstas un intrigas. Tāpat pasākumā uzstājās jaunā latgaliešu repere ŪGA, īstajā vārdā Daiga Barkāne. Viņa darbojas latgaliešu pagrīdes hip-hopa apvienībā "Ausmeņa Records", un ir vienīgā meitene kolektīvā.

Īpašu prieku apmeklētājiem sagādāja slavenību diskotēka, kurā ar 30 minūšu setiem ar savu mīļāko mūziku uzstājās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, vietējie un ārvalstu skaņas mākslinieki, kā arī Elīza Āboltiņa un Labais Dāma, māksliniece Ieva Balode un Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles programmas direktors Kaspars Vanags.

Visu pasākuma laiku norisinājās performance "Let us land our time machines. Eva un Adele".

Jau ziņots, ka festivāla 10. pastāvēšanas gadā "Survival Kit" norisinājās divās daļās – pirmā no tām notika pagājušajā gada rudenī, apdzīvojot Rīgas cirka ēku. Festivāla organizators Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs kopā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci, Anželsu Miraldu (Àngels Miralda) un 34 vietējiem un ārvalstu māksliniekiem izstādē un festivāla notikumos līdz pat 30. jūnijam pētīs jēdzienu outlands (ārpuszemes, svešzemes), apšaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās procesus.

Jau sestdien, 25. maijā pulksten 14.00 apmeklētājiem ir iespējams piedalīties mākslinieka Behzada Khosravi Nuri vadītā fotodarbnīcā "Kas tu varētu būt? Kas tu gribi būt?". Izmantojot piecdesmitajos gados būvētas camera obscura "aci", Behzads Khosravi Nuri piedāvās lekciju un radošo darbnīcu. Mākslinieks runās par savu darbu, par pinhole kameras darbības principiem un viduslaiku optikas un gaismas zinātnes vēsturi gan Austrumos, gan Rietumos. Lekcijas apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja attēlot iedomātas personas un kļūt par fotoportretu varoņiem. Katrs šādā tehnikā uzņemts attēls top aptuveni 10–15 minūšu laikā, un šajā procesā var iesaistīties visu vecumu dalībnieki.

Svētdien, 26. maijā jebkurā laikā no pulksten 12.00 līdz 16.00 bērni varēs darboties radošajā darbnīcā kopā ar mākslinieci Izoldi Cēsnieci. Iedvesmojoties no šī gada festivāla tematikas, bērni radīs esošas un neesošas zemes, līmēs, zīmēs un veidos liela formāta kartes festivāla dārzā vai lietus gadījumā – izstādes ēkā. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot +371 2958 6893 vai rakstot mara@lcca.lv

Trešdien, 29. maijā pulskten 19.00 notiks džeza dziedātājas, improvizatores, pianistes un komponistes Elīnas Silovas albuma prezentācija un koncerts. Piedalīsies: Elīna Silova (balss, balss efekti, klavieres), Matīss Čudars (ģitāra, efekti), Lenarts Heindels (bass, sintezatori) un Ole Mofjels (sitaminstrumenti).

Arī šoreiz par festivāla norises vietu izraudzīta kāda Rīgas tukšā ēka, lai pievērstu cilvēku uzmanību tās nākotnes attīstīšanas potenciālam. Bijusī LU fakultāte ir uzcelta 1888. gadā un vispirms kalpojusi par vācu bāreņu namu, bet vēlāk - milicijas skolu.

Festivāla programma pieejama – www.survivalkit.lv.