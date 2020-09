Foto: Tallinas ielas kvartālā atklāta atkritumu mākslas izstāde

Sestdien, 5. septembrī, "Baltās nakts" laikā Tallinas ielas kvartālā atklāta laikmetīgās mākslas izstāde "PROM no acīm, PROM no prāta", kas aktualizē atkritumu un pārmērīga patēriņa problēmu.

Starptautiskās izstādes 17 mākslinieki savos darbos atgādina, ka atkritumi pēc to izmešanas neizgaist. Tie krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl simtiem gadu. Izstāde rosina Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus, mazināt saražoto atkritumu daudzumu, kā arī apsvērt atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas.

Kā vēsta izstādes veidotāji no Vides risinājumu institūta, mākslas darbi variē no diskrētām vīzijām un publiskas nepakļaušanās līdz pat metafiziskām pārdomām, dokumentāliem attēlojumiem un praktisku risinājumu meklējumiem. Piedāvājot dažādu mākslinieku interpretācijas par atkritumos iegūto materiālu izmantošanas iespējām, izstāde aicina apmeklētājus paraudzīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšanai.

Tallinas ielas kvartāls ir jau sestā un noslēdzošā ceļojošās izstādes pieturas vieta. Divu gadu laikā izstāde būs paviesojusies sešos mākslas, kultūras un vides izglītības centros Latvijā un Igaunijā. Kopš 2019. gada tā jau izstādīta Zinātnes un mākslas centrā "Brūzis" Cēsīs, Tartu Dabas mājā, Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda" Daibē, Kondas naivās mākslas centrā Vīlandē, Igaunijas Ceļu muzejā Varbuses pasta stacijā.

Izstādē piedalās mākslinieki: Varvara un Mars (EE); Jākobs Kirkegārds (DK); Marta Murats (EE); Kiwa (EE); Ansis Starks (LV); Andrē Avelas (NL/PT); "Mikroklimatu laboratorija" Annehīne Meijera & Gerts Jans Gerlačs (NL); Johanna Lorengele (DE) un Gatis Kreicbergs (LV); Ieva Krūmiņa (LV); Džeraldīne Huarez (SE/MX); Džastins Tailers Teits (CA); Vilems Boels (BE); Timo Tots (EE); Elēna Redaellī (NO/IT).

Izstāde Tallinas ielas kvartālā būs skatāma līdz 17. oktobrim. Tā apmeklētājiem atvērta no trešdienas līdz sestdienai, no pulksten 16.00 līdz 20.00. Izstādē ieeja bez maksas, savukārt kvartālā no ceturtdienas līdz sestdienai no pulksten 18.00 ieeja 1 eiro.

Izstādei organizē Vides risinājumu institūts kopā ar projekta "WasteArt" partneriem no Latvijas un Igaunijas. Izstādes nonākusi Rīgā, pateicoties sadarbībai ar kustību "Free Riga"