Foto: Tallinas ielas kvartālā atklāta Paula Rietuma personālizstāde 'C - C - C - C - C - C - C - C'

Tallinas ielas kvartālā, kultūrtelpas "Tu jau zini kur" Mazajā zālē no 9. līdz 20. jūnijam ir aplūkojama Paula Rietuma personālizstāde "C - C - C - C - C - C - C - C".

Kā "Delfi" informē izstādes kuratore Tīna Pētersone, mākslinieka Paula Rietuma ekspozīcija ir aplūkojama izstāžu ciklā "Artefaktu konstrukcijas". Izstādes konceptam par iedvesmu kalpo arhitektu grupas "Ant Farm" tehnoloģisko un konstruktīvo pētījumu apkopojums, kas 20. gadsimta 70. gados tika izdots grāmatā "Inflatocookbook". Arhitektu grupa pārsvarā nodarbojās ar piepūšamu instalāciju veidošanu brīvdabas festivāliem, un, izmantojot par pamatu grāmatā atrodamās instrukcijas, mākslinieks Tu jau zini kur telpā konstruēs lielformāta balonu būves.

Kā vēsta kuratore, Paula Rietuma mākslinieciskās darbības pamatā ir priekšmetu materialitātes pētījumi ciešā sasaistē ar objektu un personu atrašanos telpā. Komentējot savu ieceri, mākslinieks min, ka "instalācija funkcionēs kā eksperiments par piepūšamām konstrukcijām, kuru pastāvēšana atkarīga no apkārtējās vides labvēlības un gaisa kompresora jaudas, bez jebkādas cerības uz pašnoteikšanos vai patstāvību."

"Artefaktu konstrukcijas" tematiskā vadlīnija izvēlēta, atsaucoties uz pārmaiņām globālā mērogā, kas pieprasa līdzšinējo domāšanas modeļu pārstrukturēšanu un jaunu nākotnes orientieru nospraušanu. Šī gada "Tu jau zini kur" mākslas programmas ietvaros "konstrukcijas" jēdziens kalpo kā pamatelements un sākumpunkts, kas atspoguļo esošo lietu (ne)kārtību, "dekonstrukcija" vērsta uz sistēmu un nostādņu izjaukšanu, apzināšanu un izvērtēšanu, savukārt "rekonstrukcija" ataino jaunu modeļu radīšanu, balstoties uz jau iepriekš eksistējošiem elementiem.

"Tu jau zini kur" ir radoša, industriāla kultūrvieta Rīgā, Tallinas ielas radošajā kvartālā. Tās saturiskais uzsvars ir vērsts uz dažādu laikmetīgās mākslas disciplīnu sastapšanos, ar nolūku veicināt radošus eksperimentus un atvēlēt telpu mākslas demokratizācijai. Šogad kultūrvieta izstāžu vajadzībām ir radījusi Mazo zāli – atsevišķu telpu ar nolūku nodrošināt apmeklētājiem nepastarpinātu satikšanos ar mākslu. Izstāžu ciklu organizē kuratore Tīna Pētersone, mākslinieks Rūdolfs Štamers un "Tu jau zini kur" īpašnieks Uldis Trapencieris.

Izstāde ir apskatāma no trešdienas līdz svētdienai laikā no pulksten 16 līdz 21, Tallinas ielā 10-3.