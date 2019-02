Foto: Tukuma pusē aplūkojama neparasta fotoizstāde mežā

Tukuma pusē, atpūtas bāzē "Valguma pasaule" aplūkojama neparasta fotoizstāde –fotomākslinieku Andra Eglīša no Latvijas un Andra Apses no Jaunzēlandes darbi eksponēti brīvā dabā, mežā.

"Valguma pasaules" mākslas telpā mežā kopumā eksponēti 80 lielformāta darbi, kas aplūkojami aptuveni pusotru kilometru garajās meža takās. Šī ir pirmā šāda veida izstāde Baltijā.

Andris Eglītis (1959) ir viens no ievērojamākajiem dabas un ainavu fotogrāfiem Latvijā, tāpat meistarīgi fotografē dzīvniekus un putnus. Savukārt Andris Apse (1943) dzimis Latvijā, bet bēgļu gaitas Otrā pasaules kara laikā viņu kopā ar māti aizveda uz Jaunzēlandi. Tur viņš kļuvis par vienu no ievērojamākajiem šīs zemes dabas burvības iemūžinātājiem fotogrāfijās. Šobrīd daļa no viņa darbiem ar Jaunzēlandes ainavām aplūkojama "Valguma pasaules" mežā.

Neparastā lielformāta izstāde ir aplūkojama katru piektdienu, sestdienu un svētdienu no pulksten 10.00 līdz 20.00, vai citā laikā – iepriekš piesakoties zvanot pa tālr. 29414022 vai rakstot e-pastā info@valgumapasaule.lv. Tumšajā laikā izstāde tiek izgaismota.