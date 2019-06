Foto: 'Zuzeum' atklāta stikla mākslas pop-up izstāde

Šī gada 19. jūnijā mākslas centra "Zuzeum" mazajā zālē ar muzikanta Reiņa Jaunā uzstāšanos notika Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas maģistra studentu darbu pop-up izstādes "3 ± 1" atklāšana.

Četri jaunie mākslinieki – Renāte Kalmikova, Evita Valdmane, Mārtiņš Kalniņš un Kitija Almane –, sadarbojoties ar pasaules klases stikla mākslinieku Maiklu Rodžeru, radījuši 16 unikālus stikla mākslas darbus. Rodžera vadītajā kursā stikls uztverts nevis tradicionāli kā amatniecības materiāls, bet ar daudz nopietnāku konceptuālu pieeju darbu radīšanai. Stiklā atveidotie objekti izmantoti kā metafora mākslinieku ideju prezentēšanai, ļaujot katram jaunajam māksliniekam izpaust iegūtās zināšanas un parādīt savu individualitāti.

Studentu darbu izstrādē tika izmantotas dažādas tehnikas, tostarp stikla kausēšana formā (cast glass), tika veidotas videoprojekcijas, gleznojumā tika integrēts formā kausētais stikls, kā arī izmantota arī vitrogrāfijas tehnika, kas stikla apstrādē ir ļoti neierasta. Raksturojot jauno mākslinieku paveikto, profesors Rodžers atzīst: "Šie darbi stikla mākslas jomā ir neparasti un augstvērtīgi, jo apvieno dažādas tehnikas, radot laikmetīgus un ievērojamus darbus pasaules kontekstā. Jauno mākslinieku vizuālā valoda ir spēcīga, skaidra, un to raksturo atjautīga inovācija. Vai nebūtu lieliski dot iespēju cilvēkiem redzēt jaunāko, labāko un svaigāko?"

Maikls Rodžers (Michael Roger) ir viens no vadošajiem stikla māksliniekiem pasaulē, kā profesors ar savu pieredzi dalījies ASV un Japānā, kā arī vada starptautiskas meistarklases stikla mākslā. Rodžers bijis Stikla mākslas asociācijas ("Glass Art Society") prezidents un guvis nozarē prestižas balvas. Mākslinieka darbi iekļauti tādu muzeju pastāvīgajās ekspozīcijās kā "Corning Museum of Glass" (Ņujorka, ASV), "First Contemporary Glass Museum" (Madride, Spānija), "Grand Crystal Museum" (Taipeja, Taivāna) u. c. starptautiski atpazīstamos mākslas muzejos.

Izstādi būs iespējams apmeklēt trīs dienas – no 19. līdz 21. jūnijam, no pulksten 12.00 līdz 19.00. Ieeja bez maksas.